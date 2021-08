Un cas présumé d’hépatite A lié à des mangues surgelées au Manitoba

Vendredi dernier, l'Agence canadienne d'inspection des aliments annonçait un rappel de diverses marques de mangues congelés en raison d'une potentielle contamination par le virus de l'hépatite A. Ces produits avaient été vendus au Québec, en Ontario, en Saskatchewan, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.

Jusqu’à maintenant, deux cas confirmés d’hépatite A liée à ces fruits congelés ont été identifiés au Québec, et un en Nouvelle-Écosse. C’est ce qu’a fait savoir le gouvernement du Manitoba dans un communiqué de presse jeudi.

Les marque Nature's Touch, Compliments, Irresistibles et Le Choix du président sont visées par ce rappel. La date de péremption de ces produits est en novembre ou en décembre 2022.

Les autorités de santé publique du Manitoba encouragent les gens qui ont consommé l'un de ces produits dans les deux dernières semaines à consulter Info Santé afin de savoir s’ils doivent être vaccinés, ce qui aide à prévenir les symptômes.

L’infection par le virus de l’hépatite A se manifeste habituellement par de la fièvre, un malaise général, une perte d’appétit, des nausées, des vomissements et un inconfort abdominal.

Les symptômes apparaissent généralement entre 2 semaines et 28 jours après l’exposition.

Ils durent en moyenne moins de deux mois, mais les symptômes les plus graves peuvent persister pendant neuf mois, fait savoir la province.

La Santé publique incite les consommateurs de ces produits à la plus grande vigilance. Elle leur demande de jeter dans un sac scellé les aliments qu’ils soupçonnent visés par le rappel et de se laver les mains à l’eau chaude et savonneuse.

Les gens infectés par la maladie ne devraient pas préparer de nourriture ou de boisson, parce qu'ils peuvent transmettre le virus, qu'ils soient symptomatiques ou non, indique la Santé publique.