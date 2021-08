Accident à Lac-au-Saumon : trois enfants toujours dans un état critique

La Sûreté du Québec a dévoilé l’identité des deux victimes adultes de l’accident survenu jeudi à Lac-au-Saumon. Il s’agit de Pierre-Paul Turcotte, 84 ans et de Kaven Turcotte, 37 ans, tous deux de Saint-Léon-le-Grand.

La troisième victime est un enfant de cinq ans.

Trois autres enfants se trouvent dans un état critique dans des centres hospitaliers de Montréal et de Québec et on craint toujours pour leur vie.

Rappelons que la collision est survenue entre un véhicule lourd et une camionnette, à Lac-au-Saumon. Six personnes se trouvaient à bord du véhicule.

Le conducteur de la camionnette, un octogénaire, fait partie des personnes qui ont succombé à leurs blessures. Une personne dans la trentaine et un enfant de cinq ans ont également perdu la vie, selon Béatrice Dorsainville, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Il ne l'a pas vu pour une raison ou pour une autre. Le conducteur du camion-remorque n’a pas eu le choix de frapper la camionnette , a rapporté un témoin, Rosaire Jean, au lendemain des événements. Les deux véhicules se sont retrouvés dans le fossé , raconte-t-il.

Le conducteur du camion lourd a subi des blessures légères.

Une expertise mécanique doit être effectuée sur les deux véhicules.

Un policier spécialisé en enquête collision a aussi été dépêché sur les lieux pour faire la lumière sur les circonstances de l’accident.