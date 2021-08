« Si on vous demande d'évacuer, faites-le », plaident les pompiers de la C.-B.

Si vous vous trouvez dans une zone d'ordre d'évacuation, vous devez partir immédiatement , se doivent-ils de rappeler, alors que le feu de White Rock, situé entre Kelowna et Kamloops, force l’évacuation de plus de 1500 propriétés.

Des efforts pour supprimer activement les feux de forêt et protéger les structures ont dû être redirigés vers l'évacuation tactique de gens qui ont décidé de rester dans la zone sous ordre d'évacuation , déplore le service de lutte contre les incendies.

Les ordres d’évacuation touchent l'ensemble des communautés de Monte Lake, Westwold, Falkland et Cedar Hill, 373 propriétés à Pritchard et plus de 500 propriétés du district régional du centre de l’Okanagan.

Une telle mesure n'est prise que lorsque les autorités estiment qu'il existe un potentiel imminent de perte de vie ou de blessure. Les résidents qui ne sont pas en mesure de se rendre chez des proches peuvent s'inscrire au registre des évacués de Kamloops.

Des 136 pompiers déployés pour tenter de maîtriser le feu de White Rock, 99 proviennent du Québec. Photo : BC Wildfire

Un feu extrêmement violent

De forts vents sont à l’origine de la propagation fulgurante de l'incendie de White Rock. Au moins une résidence et un magasin général ont été ravagés par les flammes à Monte Lake.

L'incendie s'étend sur plus de 325 kilomètres carrés, soit près de 3 fois la taille de Vancouver.

Vendredi, les pompiers devront composer avec des vents d'ouest d’environ 25 km/h. Les rafales pourraient atteindre 40 km/h au cours de la soirée, note BC Wildfire dans un bulletin d'information.

L’autoroute 97 demeure fermée entre la rue Salmon River et Monte Creek.

Des 296 feux actifs dans la province, 33 sont considérés comme importants en raison de leur ampleur ou du danger qu’ils posent pour une communauté à proximité.