Appel à la patience et à la compréhension lors du premier match des Roughriders

La mairesse de Regina, Sandra Masters, et le président-directeur général de l'Association des expositions de Regina (Regina Exhibition Association Limited, ou REAL) appellent à la patience et à la compréhension des supporteurs.

Je suis, d’une part, très enthousiaste et, d’autre part, nerveuse. Je veux que les résidents de Regina soient en sécurité. Je veux que les résidents de la Saskatchewan soient en sécurité. Une citation de :Sandra Masters, mairesse de Regina

Mme Masters affirme qu’il est frustrant de voir le rythme de vaccination ralentir et de constater que moins de 50 % de la population âgée de 12 à 30 ans est vaccinée. La mairesse ajoute que ce pourcentage doit augmenter, car il est démontré que deux vaccins protègent bien contre le variant Delta.

Je suis enthousiaste pour les Riders. Je suis enthousiaste pour les partisans… Et je suis nerveuse parce que nous aimerions que les gens fassent l’effort supplémentaire que 70 % de la population a fait plus tôt cette année en allant se faire vacciner , lance-t-elle.

En même temps, tout le monde n’est pas dans le même état d’esprit et les gens devraient être gentils et comprendre les différents niveaux de confort.

Respectueux et sécuritaire

Le président-directeur général de REALAssociation des expositions de Regina , Tim Reid, se dit prêt sur le plan logistique. Il affirme que le stade a été nettoyé selon les normes les plus élevées en matière d’événements sportifs et de centres de congrès.

La réalité, c’est qu’il y a longtemps que nous nous sommes réunis à près de 40 000 personnes. Et je pense que passer de zéro à 100 milles à l’heure est toujours quelque chose qui crée du stress et de la tension. Une citation de :Tim Reid, président-directeur général de REAL

M. Reid demande donc aux gens d’être patients et de traiter les autres de manière juste. Il prévoit qu’il y aura peut-être des ratés, mais rappelle que tout cela est nouveau.

J’ai hâte d’entendre cette énergie qui provient des sports et des événements en direct. Cela fait longtemps et ça m’a beaucoup manqué. Je crois que la soirée de vendredi, à guichets fermés, sera une célébration incroyable. Ce sera beaucoup plus qu’une partie de football.

Le président-directeur général indique aussi que les spectateurs voudront peut-être porter le couvre-visage et respecter la distanciation physique, de sorte qu'ils mettront plus de temps pour se rendre au stade et s’asseoir.

Une clinique de vaccination sur place

Le gouvernement provincial et les Roughriders de la Saskatchewan feront équipe pour tenter de vacciner un plus grand nombre de personnes contre la COVID-19. Une clinique offrira des doses de Pfizer et de Moderna à l’extérieur du stade Mosaic, à proximité du parc de la Confédération.

Les gens pourront y recevoir leur première ou deuxième dose de 16 h 30 à 19 h 30.

Une clinique de vaccination contre la COVID-19 sera à proximité du stade Mosaic. Photo : Radio-Canada / Rob Kruk

Recevoir votre dose vendredi vous aidera à vous protéger, ainsi que vos proches et votre collectivité , a déclaré l'Autorité de la santé de la Saskatchewan dans une série de gazouillis au sujet de la clinique.

Le premier ministre Scott Moe a dit à maintes reprises qu’il n’exigerait pas que les gens aient une preuve de vaccination pour participer à des événements ou travailler.

Le retour d'un match de la Ligue Canadienne de Football vendredi soir sera l’un des événements publics les plus importants à avoir lieu en Saskatchewan depuis l'apparition de la COVID-19 dans la province.

D’après les informations de Heidi Atter et Alexander Quon