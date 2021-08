Pilotage : la Chambre de commerce de Val-d’Or déplore la volte-face du Cégep

Une première cohorte de quatre étudiants, dont deux d’origine autochtone, doit débuter cette formation à la session d’automne. Le Cégep a lancé un appels d’offres pour trouver l’entreprise privée qui dispensera la formation. L’appel d’offres, dont la date limite est ce vendredi, précise que le cours pourrait être offert à Val-d’Or ou à Rouyn-Noranda.

Selon le directeur général Sylvain Blais, la préférence du Cégep est de tenir la formation à Val-d’Or comme prévu, mais les résultats des soumissions présentées pourraient changer la donne.

Pour la CCVD, il s’agit d’une volte-face inexplicable, alors que les organismes et entreprises de Val-d’Or travaillent à faire avancer ce dossier depuis plus de quatre ans.

Jamais cette possibilité que ça soit offert à Rouyn-Noranda n’avait été évoquée, souligne le président Jérémi Fournier. Nous déplorons le manque de communication et le changement soudain d’attitude du Cégep. Nous comprenons les défis auxquels il fait face, mais on ne comprend pas pourquoi le téléphone n’a pas sonné chez les partenaires et pourquoi nous avons l’impression de faire face à une concurrence déloyale.

La Chambre de commerce est persuadée que le campus et l’aéroport de Val-d’Or sont les choix les plus appropriés pour ce programme, qui vise à former des pilotes majoritairement autochtones pour soutenir les petits et moyens transporteurs dans leurs défis de recrutement.

Notre ville est mieux outillée à travers ses services et organismes pour les accompagner tout au long de leur parcours scolaire. Nous sommes conscients que le recrutement n’a pas dû être une mince tâche, mais nous questionnons les efforts investis au sein du public cible , ajoute-t-il.

La Chambre de commerce invite le Cégep à réévaluer sa position avant l’ouverture des appels d’offres, quitte à retarder le lancement de la première cohorte.

Il y a eu plusieurs démarches au cours des derniers jours et on se rend compte que, quand des efforts concrets y sont mis, il y a un bel intérêt des communautés pour le programme. Des gens sont en processus de réflexion et s’il faut attendre quelques jours ou quelques semaines pour que des candidatures se confirment et que ça fonctionne à Val-d’Or, le Cégep doit le faire , conclut-il.

La direction du Cégep n’a pas voulu commenter la sortie de la Chambre de commerce de Val-d’Or.