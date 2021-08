La baisse anticipée du niveau du lac Saint-Jean cause un vrai casse-tête

L’abaissement du niveau du lac Saint-Jean attendu dans les prochaines semaines inquiète de nombreux plaisanciers. Certains propriétaires de bateaux pourraient même devoir retirer leur embarcation de l’eau beaucoup plus rapidement que prévu.

Le niveau du lac va normalement descendre sous la limite minimale de 14 pieds (4,3 mètres) d’ici peu. Rio Tinto prévoit même que le niveau va atteindre 13 pieds (4 mètres) d’ici le 24 août. Seules des pluies abondantes pourraient changer la donne.

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, le directeur général du Club nautique de Roberval a confié que la situation causait déjà un casse-tête.

Gérard Brassard explique que la moitié des quelques 185 membres de la marina possèdent des voiliers et ils ont besoin d’une grande quantité d’eau pour se déplacer. Si le niveau du lac descend comme prévu, il faudra absolument les changer d’emplacement, et possiblement même les sortir carrément de l’eau. Cette ultime opération devra être planifiée avant que le niveau du lac descende à son plus bas.

Chez nous, il faut quand même qu’il y ait assez d’eau pour que les bateaux puissent facilement approcher la côte pour qu’on puisse les prendre avec une grue et les mettre sur une remorque. C’est ça le problème : si le niveau est trop bas, on ne pourra pas approcher la côte pour sortir les bateaux, alors il va falloir les sortir avant que ça devienne trop critique , indique M. Brassard.

Comme une grande partie de ces voiliers est entreposée sur le stationnement de la marina pendant la saison morte, la situation cause d’autres problèmes.

Une cinquantaine de propriétaires de voiliers choisissent habituellement de laisser leur bateau dans le stationnement de la marina l'automne et l'hiver (archives). Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Le stationnement est aussi utilisé par les clients du restaurant et de la crémerie qui sont dans la même bâtisse que le Club nautique. À ce moment-là, on va utiliser environ 90 % du stationnement pour entreposer nos bateaux et la saison sera écoutée de beaucoup pour tout le monde , déplore le directeur général, qui entrevoit de fâcheuses répercussions.

En vertu du décret gouvernemental 2018-2027, Rio Tinto doit conserver le niveau du lac Saint-Jean à un niveau minimal de 14 pieds (4,3 mètres) et un niveau maximal de 16 pieds (4,9 mètres) en été. La compagnie peut toutefois faire fi de cette obligation si l’apport naturel en eau dans le bassin en aval est inférieur à 815 mètres cubes par seconde pendant 10 jours consécutifs.