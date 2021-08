14 jours d'isolement pour un demi-tour à la frontière : la mésaventure d'un Ontarien

Prasanth Ramthilak, qui est résident permanent, travaille comme ingénieur pour une entreprise de boisson. Il a quitté Mississauga plus tôt cette semaine pour se rendre à New York pour une réunion dans l’un des sites associés à sa compagnie. Son employeur lui avait remis une lettre déclarant qu’il s’agissait d’un voyage essentiel.

Lorsqu'il est arrivé au poste-frontière de Rainbow Bridge à Niagara, les gardes-frontières américains ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas considérer son voyage comme essentiel et l'ont forcé à rentrer chez lui.

C’est alors que M. Ramthilak dit s’être retrouvé dans une spirale absurde . Même s’il avait reçu deux doses de vaccins contre la COVID-19 depuis plus de semaines, les agents canadiens lui ont dit qu'il allait devoir rester en quarantaine pendant 14 jours et fournir deux tests de dépistage négatifs à huit jours d'intervalle.

Si j'avais passé du temps aux États-Unis, quelques jours, et si j'étais revenu et qu'ils m'avaient dit de me mettre en quarantaine, j'aurais dit : "Ok, vous savez quoi, c’est sans doute sensé". Mais là, 10-15 minutes, un demi-tour, et 14 jours de quarantaine. Vraiment?

Le poste-frontière Rainbow Bridge. Photo : Associated Press / Jeffrey T. Barnes

Prasanth Ramthilak ajoute que les agents du côté canadien lui ont demandé s'il avait rempli les formulaires de l'application mobile ArriveCan, que les voyageurs doivent avoir pour entrer au pays.

M. Ramthilak connaissait l’application, mais comme il n’était pas réellement entré aux États-Unis, il ne l'avait pas remplie pour revenir. Il dit avoir expliqué sa situation, mais les agents frontaliers lui ont dit que puisqu’il était sorti de sa voiture et était entré dans un bureau pour parler aux gardes-frontières américains, il devait se mettre en quarantaine.

Ayant reçu deux doses de vaccins, M. Ramthilak aurait dû être exempté de quarantaine en vertu des nouvelles règles du gouvernement fédéral, mais il affirme que les gardes n'étaient pas intéressés par sa preuve d'immunisation.

Une surveillance externe des agents demandée

Son histoire n’est pas la première dans ce genre à survenir à la frontière pendant la pandémie. En décembre, deux familles ont reçu l'ordre de se mettre en quarantaine lorsque leur GPS les a conduites par erreur à un poste frontalier avec les États-Unis. Peu de temps après, le gouvernement leur a toutefois accordé une exemption.

Kelly Sundberg, professeur à l'Université Mount Royal, a travaillé 15 ans comme agent de l'Agence des services frontaliers du Canada. Selon lui, le cas de M. Ramthilak est un cas parmi d’autres qui montrent qu’il faudrait un processus de surveillance indépendante de l' ASFCAgence des services frontaliers du Canada . Le professeur note que l’homme pourrait déposer une plainte auprès de l'agence elle-même, mais soutient que le processus n'est pas impartial et que bien souvent, les agents sont innocentés.

J’ai l’impression que c’est un exemple d’agents un peu trop zélés ou qui n'ont pas fait preuve de bon sens, dit Kelly Sundberg. Il n'est pas entré aux États-Unis, donc il n'a pas quitté le Canada, techniquement. Il aurait dû être traité en conséquence.

CBC a contacté l' ASFCAgence des services frontaliers du Canada mais n'a pas reçu de réponse au moment de mettre sous presse.

Avec les informations de Shanifa Nasser et Greg Ross, CBC