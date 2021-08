Karen Ragoonaden, nouvelle doyenne de la Faculté d'éducation de l'Université du Manitoba

C’est en quelque sorte un retour aux sources pour celle qui a grandi et étudié à Saint-Boniface. Depuis 2004, elle était professeure agrégée en éducation à l’Université de la Colombie-Britannique (UBC).

Karen Ragoonaden s’est dite heureuse de retrouver le Manitoba, elle qui a déjà travaillé en Europe et en Afrique.

Je me suis ennuyée de Winnipeg, de ses restaurants, de sa culture et de ses théâtres. Le plurilinguisme et le pluriculturalisme qui existent à Winnipeg, on ne le voit pas ailleurs et ça m’a manqué. J’ai hâte de me relancer dans cet environnement , lance Mme Ragoonaden en entrevue à l’émission L’Actuel.

Diversité et inclusion

La nouvelle doyenne souhaite rapprocher sa Faculté de la communauté.

Elle prévoit aussi renforcer les liens de la Faculté d’éducation avec celle de l’Université de Saint-Boniface, quia aussi un nouveau doyen, Bernard Pauget.

C’est une grande priorité de ma part et des adjoints qui m’accompagnent [...]. On veut se rapprocher de la communauté pour ressentir et identifier les besoins à Winnipeg , déclare-t-elle.

De plus, Mme Ragoonaden veut adapter l’enseignement aux défis sociétaux d’équité, de diversité et d’inclusion et ranimer cette lutte au racisme , dans la foulée des événements de la dernière année.

Dans son avis de nomination, l’Université du Manitoba indique que les recherches et publications de Mme Ragoonaden sont axées sur l’avancement des connaissances en enseignement, sur l'adaptation de la pédagogie à la culture et sur le bien-être.

Faire rayonner l’éducation

Karen Ragoonaden devra naviguer à travers les défis imposés par la pandémie, mais dont l’héritage pourrait servir à améliorer l’accès à l’éducation, dit-elle.

Elle indique que les technologies ont permis de faire rayonner l’éducation à l’extérieur de Winnipeg , entre autres dans les milieux ruraux. Elle souhaite poursuivre dans cette voie.

Avec les informations de Jérémy Laniel