Fumée des feux de forêt : Calgary aura droit à un répit en fin de semaine

David Lyder, ingénieur principal des normes de modélisation de la qualité de l'air au ministère de l'Environnement et des parcs de l'Alberta, dit s'attendre à ce que la fumée se dissipe un peu.

Le week-end va être un petit peu plus frais et il va y avoir un peu de pluie dimanche. Ça va aider à dissiper la fumée dans l’atmosphère , explique-t-il.

Environnement Canada prévoit 30 % de probabilité d’averses vendredi et 60 % de probabilité de pluie dimanche.

Pour que la situation s’améliore complètement, M. Lyder affirme qu’il faut toutefois que la pluie tombe en Colombie-Britannique, dans les zones où se trouvent les feux, en montagne.

Je crois qu’ils devraient recevoir de la pluie aussi , affirme-t-il, tout en restant prudent.

La fumée observée en Alberta ne vient pas que de l’ouest, puisqu’une partie émane de la Saskatchewan, où les risques de feux de broussailles sont considérés comme extrêmes.

Le scientifique affirme que pour que la fumée se dissipe totalement dans le ciel, il faudrait que la pluie tombe en continu.

Nous avons probablement besoin de pluie pendant environ une semaine à travers l’ouest du Canada pour vraiment calmer les choses, mettre fin à des feux, donner du répit aux pompiers et pour calmer la chaleur.

Des effets sur la santé physique et mentale

Vendredi, l’indice de qualité de l’air de Calgary était de 6 (sur une échelle de 10+), soit un risque modéré pour les personnes ne présentant pas de problèmes de santé.

Les personnes considérées comme les plus vulnérables face à la fumée des feux de forêt sont celles qui souffrent de maladies cardio-pulmonaires sous-jacentes, comme la cardiopathie, mais aussi d'asthme, de maladie pulmonaire obstructive chronique, d'emphysème et de fibrose pulmonaire, selon la Dre Kerri Johansson, une pneumologue et professeure adjointe à l’Université de Calgary.

Il n’en demeure pas moins que les fumées qui s’attardent dans le ciel peuvent aussi avoir un effet sur la santé mentale, selon Christine Berry, une psychologue au centre de conseil de Calgary.

Selon elle, il est difficile, pour certaines personnes, de ne pas savoir quand elles pourront revoir un ciel totalement clair. Tout dépend de la façon dont elles tolèrent l’incertitude.

Elle assure que les sentiments d’anxiété, d’irritabilité et de dépression sont des réactions normales à la fumée persistante.

Elle ajoute qu’il faut néanmoins se rassurer puisque la situation ne va pas s’éterniser. Ayez un peu de compassion pour vous-même pendant ces temps difficiles , conseille la psychologue.

Avec des informations de Rick Donkers et Sarah Moore