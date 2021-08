Un projet d'agrandissement au site d'enfouissement de Champlain

Je trouve ça malheureux , déplore le directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED), Karel Ménard.

Ce dernier estime que le projet d’agrandissement est motivé uniquement par des intérêts privés, soit ceux de la compagnie privée Matrec. L'entreprise opère le site et verse des redevances à Énercycle, anciennement la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie.

Plus il y a de matières résiduelles, plus ça fait de l’argent dans les poches du privé et plus la régie va aussi en tirer des bénéfices , résume l’environnementaliste, qui met en garde contre l’utilisation des déchets comme une source de revenus.

Pourquoi se forcer à recycler si on peut enfouir à pas cher? C’est un peu un cercle vicieux que nous on dénonce depuis plus de 25 ans. Une citation de :Karel Ménard, directeur général du FCQGED

Des déchets d’ailleurs

Pour Karel Ménard, le problème vient aussi du fait que la majorité des déchets aboutissant à Champlain ne proviennent pas de la région.

Matrec utilise le site pour y enfouir des résidus ultimes provenant de ses activités de valorisation ailleurs dans la province.

Malgré tous les efforts de valorisation, il y a toujours une portion de ces matières-là qui ne sont pas valorisables et qui doivent donc être éliminées. Ce sont ces matières-là qui seraient acheminées au site de Champlain , explique Bernard Moore, conseiller aux affaires publiques chez Matrec.

Selon le directeur général du FCQGEDFront commun québécois pour une gestion écologique des déchets , cette convergence des déchets a toutefois comme résultat de déresponsabiliser ceux qui les produisent.

Comme ces gens-là sont loin de la Mauricie, les poubelles ils ne les voient pas, ils ne connaissent pas les inconvénients, les impacts que ça peut avoir. Ça ne va pas les encourager à réduire leur production. Une citation de :Karel Ménard, directeur général du FCQGED

L’environnementaliste précise qu’entre 2015 et 2017, la Mauricie est devenue un importateur net de matières résiduelles, ce qui veut dire qu’elle importe plus de déchets que la région n'en produit.

Une option avantageuse pour la région

Du côté de la MRC des Chenaux, on voit le projet d’agrandissement d’un bon œil.

Le préfet, Gérard Bruneau, rappelle que le site d’enfouissement n’est pas rentable si l’on y enfouit que les déchets provenant de la région. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’Énercycle a cédé les opérations du centre à Matrec en 2014.

Même son de cloche à la mairie de Champlain qui reçoit elle aussi, comme la MRC, des redevances de la part de Matrec.

C’est un projet qui est intéressant à la fois pour la municipalité et la région. On parle d’un projet de quelques millions de dollars. Une citation de :Guy Simon, maire de Champlain

Le maire précise également que le site d’enfouissement de Champlain devra être fermé en 2023, car il arrivera à sa pleine capacité. Si le projet d’agrandissement n’est pas approuvé, Champlain devra trouver un autre endroit où acheminer ses poubelles.

Nous on veut continuer comme ça. Sinon l’alternative, c’est d’envoyer nos déchets à Saint-Étienne-des-Grès. C'est des frais de transport et si on augmente le transport, on augmente les gaz à effet de serre , explique-t-il.

L’entreprise affirme vouloir s’assurer de l’acceptabilité sociale de cette initiative.

On a fait des rencontres d’informations avec les citoyens, des élus, des organismes de la région afin de les informer de la teneur du projet. On est très sensible à ça, on fait beaucoup d'efforts pour limiter les impacts sur la communauté. Une citation de :Bernard Moore, conseiller aux affaires publiques chez Matrec

Le projet de Matrec doit passer par des évaluations environnementales et obtenir l’aval du gouvernement du Québec avant d’être accepté.

Un texte de Raphaëlle Drouin