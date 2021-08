Un groupe de conservation dénonce la dégradation du parc Tommy Thompson

Un groupe de résidents de l’est de Toronto dénonce la dégradation du parc Tommy Thompson. Ils disent que cette zone de conservation a été prise d’assaut par des fêtards cet été, qui organisent des raves et laissent des déchets, excréments et autres dommages.

Garth Riley, coprésident du groupe de conservation Friends of the Spit, dit comprendre que les gens souhaitent s’amuser et profiter des espaces de plein air après plus d’un an et demi de restrictions sanitaires.

Mais il prévient que le bruit, la circulation et les ordures pourraient menacer de façon permanente la faune qui habite ce parc, une bande de terre située sur la rue Leslie qui s’étend sur une pointe d'environ 5 km sur le lac Ontario.

Il s'agit d'une importante zone ornithologique reconnue à l'échelle mondiale et qui abrite la plus grande population de cormorans des Grands Lacs, décrit-il. Les cormorans et les grandes aigrettes, les Bihoreaux gris et les sternes pourraient être ainsi chassés de leurs sites de nidification.

Le groupe Friends of the Spit soutient qu'au cours de la longue fin de semaine du mois d'août, des fêtards ont coupé le cadenas du portail qui mène à la pointe, où la circulation de véhicules privés est interdite, et se sont rendus dans une zone écosensible, dans un endroit isolé du parc.

Garth Riley estime qu'il y a eu quatre fêtes depuis juin. Les raves durent souvent toute la nuit et les membres de Friends of the Spit constatent les dommages le lendemain matin : végétation piétinée, canettes de bière et bouteilles de whisky cachées dans les buissons.

Le groupe aide à nettoyer le parc, mais certains objets laissés à l'abandon, comme des torches et haut-parleurs posent aussi un risque d’incendie, souligne M. Riley.

S’il y avait un feu de brousse ici, cela pourrait être dévastateur et pourrait détruire de nombreux habitats , dit-il.

Le parc Tommy Thompson est situé sur la pointe de la rue Leslie, à l'est du centre-ville de Toronto. Photo : Radio-Canada / Dexter McMillan/CBC

L’organisme, qui milite pour la conservation du parc depuis 1977, a déposé des plaintes auprès de la police et de la Ville entre autres, exigeant que les autorités sévissent contre les fêtes illégales pendant la nuit.

Le Service de police de Toronto a déclaré à CBC que son unité d'intervention communautaire patrouillait dans le parc Tommy Thompson depuis mai.

La pointe de terre est gérée ou détenue par au moins cinq organismes différents : l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région, PortsToronto, le ministère des Richesses naturelles, la Ville de Toronto et CreateTO.

La conseillère municipale Paula Fletcher, qui représente le quartier, a également appelé les autorités à renforcer les mesures de surveillance du parc.

Avec les informations de Dexter McMillan, CBC