Grève des agents frontaliers : les moyens de pression ont commencé

Les agents frontaliers du pays sont en grève et ils ont amorcé des moyens de pression vendredi.

Plus de 8500 travailleurs de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) sont concernés.

Jusqu’à présent, le poste-frontière de Windsor et le port de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick sont touchés par des ralentissements de service. On s’attend à ce que d’autres endroits soient affectés au courant de la journée.

Cette grève du zèle s'amorce alors que le Canada rouvre sa frontière avec les États-Unis lundi 9 août.

L’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) et le Syndicat des douanes et de l’immigration (SDI) disent avoir négocié toute la nuit avec le gouvernement fédéral. Ils attendent toujours une réponse d’Ottawa à leur contre-offre finale soumise peu avant 6 h vendredi matin.

Sans convention collective depuis trois ans

Un point de presse des syndicats est prévu à 10 h.

En plus des ralentissements du trafic commercial, la grève pourrait avoir des effets sur la livraison internationale du courrier et des colis, ainsi que sur la perception des taxes et des droits sur les biens qui entrent au pays.

Les membres de l’ AFPCAlliance de la fonction publique du Canada et du SDISyndicat des douanes et de l’immigration sont sans contrat de travail depuis trois ans. Ils réclament de meilleures protections face au climat de travail qu’ils décrivent comme toxique à l’Agence, ainsi que la parité avec les autres organes d’application de la loi au Canada.

Impact sur le tourisme

À quelques jours de l'ouverture de la frontière aux voyageurs non essentiels pleinement vaccinés en provenance des États-Unis, la grève fait mal aux entreprises qui comptent sur cet achalandage.

L'action paraît inciter les voyageurs américains à annuler leurs réservations , déplore la présidente de l'Association de l'industrie touristique du Canada, Beth Potter. Ça fait mal à l'industrie touristique ici au Canada.

Avec les informations de Jean-Philippe Hughes.