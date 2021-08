Dans la missive acheminée jeudi au bureau du premier ministre Justin Trudeau, François Legault demande un financement de 40 % du fédéral pour la construction du troisième lien, confirme Radio-Canada.

Selon qu'on retienne le montant 6 milliards, comme l'a avancé la CAQ en mai, ou de 10 milliards de dollars pour le projet incluant les contingences, la contribution d'Ottawa pourrait s'élever entre 2,4 milliards et 4 milliards de dollars.

L'objectif de Québec est de s'assurer que le Parti libéral s'engage à financer le projet dans l'éventualité d'une campagne électorale, peut-on lire dans la lettre authentifiée par Radio-Canada.

Présent à Québec pour une annonce, le président du Conseil du Trésor et député de Québec, Jean-Yves Duclos, a estimé qu'il fallait «faire les choses dans l’ordre» dans ce dossier.

«Le gouvernement canadien ne finance pas de projets autoroutiers. D’ores et déjà, on sait qu’une bonne partie du troisième lien entre Lévis et Québec n’est pas finançable par le gouvernement canadien parce qu'il s’agit d’un projet autoroutier», a-t-il noté d'entrée de jeu.

Selon Jean-Yves Duclos, le gouvernement canadien est néanmoins ouvert à financer le projet.

«Nous avons toujours dit, quand même, que la partie transport en commun pourrait être admissible à un financement, encore faut-il avoir des informations plus précises sur cette portion, les coûts et les avantages de cet investissement potentiel en transport en commun par le biais d’un troisième lien», a-t-il poursuivi.

Le député de Québec a en outre rappelé que, pour obtenir la contribution fédérale, le projet de tunnel entre Québec et Lévis devra nécessairement passer une évaluation environnementale.

Avec les informations de Louise Boisvert

