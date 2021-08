Un nouveau bateau à Shippagan pour le sauvetage de baleines

Le bateau sera dirigé par l’Association des pêcheurs professionnels crabiers acadiens (APPCA). Ces pêcheurs ont déjà reçu une formation en matière de sauvetage de baleines donnée par l’équipe de sauvetage des baleines de Campobello.

Paul Robichaud, chargé de projets à l’APPCAAssociation des pêcheurs professionnels crabiers acadiens , est fier d’avoir enfin ce bateau à la disposition de l'équipe acadienne.

Nous avons créé notre propre équipe de désempêtrement, ici à Shippagan. C'est une équipe complètement francophone et complètement acadienne , a indiqué M. Robichaud.

Ces dernières années, lorsqu'on apercevait une baleine noire empêtrée dans de l'équipement de pêche, il pouvait s'écouler beaucoup de temps avant l'arrivée de secours.

Paul Robichaud explique que c'est l'équipe de Campobello Whale Rescue, située dans la baie de Fundy, qui venait faire des opérations de désempêtrement et de sauvetage de la baleine noire dans le golfe Saint-Laurent.

Donc, la distance était quand même assez énorme , a-t-il ajouté.

Grâce au nouveau bateau, cette difficulté est résolue. L'équipe, administrée par la Fédération des pêcheurs, compte maintenant son propre bateau.

Shippagan est située très stratégiquement, à un point très central du golfe du Saint-Laurent. Cela va nous permettre de faire des interventions à l'intérieur du golfe extrêmement rapidement , a déclaré Paul Robichaud.

Le chargé de projet compare le bateau de sauvetage des baleines à un camion de pompier. Tout le monde en a besoin, mais on ne souhaite ne pas avoir à l'utiliser trop souvent , a-t-il soutenu.

Selon la biologiste marine Lyne Morissette, ce genre d'expertise là, on en a très peu au Canada . Elle est heureuse de voir une équipe de pêcheurs acadiens former cette équipe.

Moi, ce que j'aime, c'est qu'ils nous disent souvent : "On fait partie du problème, mais on veut faire partie de la solution." Et au final, ce sont des experts de la mer. Donc, ce sont probablement les personnes les mieux outillées pour naviguer et approcher ces baleines-là.

Une citation de :Lyne Morissette, biologiste marine