Saint-Adrien, un village en pleine effervescence

Depuis le début de la pandémie, bien des gens ont délaissé la ville et se sont laissés tenter par l'attrait de la campagne. La municipalité de Saint-Adrien est un exemple de cet engouement. La petite communauté de 550 personnes est maintenant en pleine effervescence, et les projets s’y multiplient.

Un studio d'enregistrement et une nouvelle coopérative alimentaire ont récemment vu le jour dans le village.

Henriette Gagné, qui est née à Saint-Adrien et qui y vit depuis des décennies, a été témoin des grandes transformations du village.

Cela a beaucoup changé. Il y a un bout de temps, ça a été un peu plus fragile, on a presque perdu l’école, parce qu’il manquait d’enfants, mais là, des enfants, il y en a beaucoup. Une citation de :Henriette Gagné, résidente de Saint-Adrien

Moi, je me dis que je vais mourir, mais il y a une belle relève, et je suis fière de ça , ajoute-t-elle.

Conrad Goulet fait partie de cette relève. Il a quitté la ville pour s’établir à Saint-Adrien, et est maintenant coprésident de la coopérative alimentaire Saint-Vrac. Selon lui, l’effervescence dans le village n'est pas étrangère à l'implantation d'une offre alimentaire de proximité.

Le point d’entrée au niveau du développement villageois, pour nous, c’est vraiment la nourriture. Tout le monde mange. Tout le monde est pris avec le même sort, qu’ils doivent voyager 35, 45, 60 minutes pour aller faire leur épicerie , explique-t-il.

Une vision différente

Ce genre de projet porté par des jeunes réjouit le maire Pierre Therrien. Il martèle toutefois que les changements dans le village ne sont pas arrivés par hasard.

À un moment donné, on a été un peu démunis dans notre richesse, la jeunesse, et il a fallu qu’on se tourne vers de nouvelles orientations pour être capables de ramener des jeunes[...]. Il a fallu s’adapter au changement de cap, pour être capables de dire "l’orientation, c’est la culture, c’est ce qui plaît aux jeunes" , explique-t-il.

Certains de ces changements ont créé des tensions entre les natifs de Saint-Adrien et les nouveaux venus, remarque le maire. Selon lui, ce n’est toutefois plus un enjeu.

Il y a des natifs qui sont un peu récalcitrants, mais ils ne font pas de vagues, et lentement mais sûrement, ils s’intègrent à la nouvelle réalité qu’on vit à Saint-Adrien. Une citation de :Pierre Therrien, maire de Saint-Adrien

Henriette Gagné ne compte pas adopter l’ensemble des pratiques des néoruraux. Eux autres vont avoir des tatouages, mais moi je ne m’en ferai pas, de tatouages , indique-t-elle. Cependant, elle voit d’un très bon œil les nouvelles initiatives dans le village.

Elle rappelle d’ailleurs que certaines nouvelles tendances, comme l’épicerie en vrac, représentent en fait un retour aux sources.

On revient à ce qu’on a connu, et je me demande pourquoi on ne reviendrait pas à ça, c’était bon. On dit tout le temps qu’il n’y a jamais rien de nouveau sous le soleil! , s’exclame-t-elle.

Ça bouge dans les campagnes

Depuis les années 1970, la dévitalisation des villages fait craindre le pire à certaines municipalités. L’exemple de Saint-Adrien pourrait cependant laisser espérer un ralentissement de ce phénomène.

Ça bouge dans les campagnes, elles se transforment, elles s’affirment aussi dans la ruralité, elles veulent vivre , explique Laurie Guimond, professeure au département de géographie de l'UQAM.

La professeure croit qu’il existe beaucoup de cas comme celui de Saint-Adrien. Cependant, elle souligne qu’il est trop tôt pour crier victoire. On observe des tendances, mais ce n’est pas un phénomène qui est encore chiffré.

Seul l’avenir dira si l’enjeu de la dévitalisation est chose du passé pour les villages québécois. En attendant, un vent d’optimisme souffle sur Saint-Adrien.

