Des nouveaux plans du nouvel aréna de Calgary dévoilés

Les architectes y expliquent qu’une des caractéristiques de l’aréna sera une structure ressemblant à un ruban enveloppant l’immeuble.

Le mois dernier, la Ville de Calgary et la Calgary Sports and Entertainment Corporation ( CSECCalgary Sports and Entertainment Corporation ), le groupe des propriétaires des Flames, se sont entendus pour payer 12,5 millions de dollars supplémentaires chacun pour la construction du nouvel aréna qui doit remplacer le Saddledome, datant de 38 ans.

L'entrée principale du nouvel aréna des Flames de Calgary. Photo : Dialog

La CSECCalgary Sports and Entertainment Corporation couvrira tout dépassement de coûts pour le projet, maintenant évalué à 608.5 millions de dollars, soit environ 58 millions de plus que le projet approuvé en 2019.

La Ville paiera environ la moitié de ce montant.

Vue aérienne de l'entrée principale de l'aréna. Photo : Dialog

Dans le cadre de cette nouvelle entente, la Calgary Municipal Land Corporation ( CMLCCalgary Municipal Land Corporation ), chargée de développer le Rivers District, ne supervisera plus le projet de l’aréna.

Le nouvel immeuble devrait contenir 18 300 sièges, soit environ 1000 de moins que le Saddledome.

L’aréna sera également plus petit que le Centre Rogers d’Edmonton, qui a une superficie de plus de 1,1 million de pieds carrés et contient 18 500 sièges.

Les plans dévoilés par la firme montrent une esplanade au coin sud-ouest de l’immeuble, soit à l'intersection d’Olympic Way et de la 14e Avenue sud-est ainsi qu’une autre esplanade, plus petite, située au coin de la 12e Avenue et d’Olympic Way sud-est.

Une vue aérienne du plan de l'aréna. Photo : Dialog

Les architectes affirment que la conception de l’aréna fera en sorte que lorsque les Flames disputeront leurs matchs, leurs adversaires auront l’impression de perdre avant même d’avoir commencé à jouer.

La construction de l’aréna devrait commencer en décembre 2021 et se terminer en août 2024.