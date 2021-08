Bilan positif pour le Camp musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Saxophone, chorale, violon, piano, art lyrique, orgue, flûte contemporaine, guitare classique, flûte traversière...une dizaine de camps sont offerts depuis la mi-juin.

Le directeur général par intérim du Camp musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Denis Turbide, se dit plus que satisfait de la saison, qui se termine vendredi.

On s’entend que d’opérer le camp cet été, c’est quand même un défi. On est fiers de nous. Il y a eu onze stages, dont neuf pour adultes. Sinon deux sessions intensives pour les jeunes de 6 à 15 ans, parce que c’est notre mission première ici au camp , explique-t-il.

Normalement, le camp musical accueille normalement 250 élèves, mais en raison de la pandémie, les inscriptions ont été limitées à 150. De ce nombre, 60 % des stagiaires viennent de la région. La situation sanitaire a obligé le camp à faire des changements.

La difficulté, c’était d’héberger des stagiaires mineurs. Ça demandait toutes sortes de mesures imposées par la santé publique, notamment une série de tests qui, pour nous, était difficile à gérer. Donc on a abdiqué de ce côté-là. On a reçu une cinquantaine d’élèves, mineurs, essentiellement des élèves de la région, qui venaient ici le matin et qui repartaient le soir.

Environ 60 % des stagiaires du camp musical viennent de la région. Photo : Radio-Canada / Johanie Bilodeau

Selon M. Turbide, le camp se démarque par sa réputation mais aussi par la beauté de son site à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

C’est le lieu qui est vraiment exceptionnel, faut le dire. Ici, vous avez la vue sur le lac Saint-Jean. Le camp musical est une institution. La preuve est aussi qu’on a beaucoup d’élèves et de profs qui reviennent. Pour nous, c’est un indicateur qu’on travaille bien. Donc les gens viennent parce qu’ils ont du plaisir et ils vivent toutes sortes d’expériences sur le plan musical qu’ils aiment. Je pense que c’est ça notre recette , précise le directeur général par intérim.

Afin de souligner la fin des stages, des concerts seront présentés vendredi et samedi.