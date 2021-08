Pierre-Luc Dubois des Jets change de numéro pour honorer un ancien coéquipier

Le gardien letton de 24 ans est décédé d'un traumatisme thoracique causé par l'explosion d'un feu d’artifice. Il s’agissait d’une super personne et d’un bon ami , témoigne Pierre-Luc Dubois.

C’était quelqu’un de toujours souriant, toujours content, toujours heureux juste d’être là , se souvient son ancien coéquipier. Il a été up and down quand j’étais à Columbus, dans la ligue américaine et puis il remontait. Des fois, il passait deux mois avec nous sans jamais jouer un match, mais il était toujours content.

Un moment marquant de leur temps passé ensemble à Columbus fut le premier match du gardien letton, une victoire au Madison Square Garden, à New York. Le jeune homme a été incroyable en arrêtant 31 des 32 tirs, affirme Pierre-Luc Dubois. Tout le monde dans la chambre était tellement content pour lui, juste parce que c’était tellement une bonne personne.

Son décès soudain a pris l’attaquant des Jets au dépourvu.

Il avait 24 ans, il était en pleine forme et en train de réaliser son rêve , déplore-t-il. Ça prouve à quel point la vie est fragile .

Pierre-Luc Dubois croit fermement que le numéro d’un joueur doit porter une certaine signification. Son ancien numéro de choix, le 18, était celui que portait jadis son père.

Quand j’ai appris [la nouvelle du décès de Matiss Kivlenieks], immédiatement j’ai pensé : qu’est ce que je peux faire pour lui, qu’est ce que je peux faire pour l’honorer? La première chose qui m’est venue dans la tête, c’est son numéro.

La mort d’un joueur en début de carrière est particulièrement triste, souligne le joueur des Jets.

C’est la fin pour le numéro 80 de Matiss. Pour moi, [reprendre son numéro] est une façon d’allonger sa carrière, de garder son rêve en quelques sortes de jouer dans la ligue nationale.

Pierre-Luc Dubois souhaite maintenant bien jouer et, bien sûr, gagner, afin de rendre hommage à son ami.

Je pense que ça va être une fierté pour moi d’avoir ce numéro-là, le numéro que je vais vouloir avoir pour le reste de ma carrière.

Avec les informations de Jérémy Laniel