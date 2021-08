Au Québec, les conservateurs ciblent surtout des sièges bloquistes

Au bout du fil, le candidat conservateur Alupa Clarke n’y va pas par quatre chemins. S’il a perdu avec une faible marge son comté de Beauport-Limoilou en 2019, c’est bien sûr à cause de la « vague du Bloc » qui a pris un peu tout le monde par surprise, mais aussi en raison de la « sous-performance des conservateurs au Québec ».

Les troupes et surtout le chef de l’époque, Andrew Scheer, ont eu de la difficulté avec certains enjeux comme l'avortement, précise-t-il.

Deux ans plus tard, Alupa Clarke, qui a aussi été conseiller d’Erin O’Toole dans la dernière année, croit que la page est tournée.

Là, on a un chef dont les positions par rapport aux enjeux sociaux sont très, très claires. [...]. Il a toujours été pour le mariage gai et il a toujours été clair sur le droit des femmes à l’avortement. Une citation de :Alupa Clarke, candidat du Parti conservateur dans Beauport-Limoilou

La circonscription où il se représente — Beauport-Limoilou, dans la région de Québec — est l’un des plus grands espoirs de gains du Parti conservateur dans la Belle Province.

Si les électeurs sont bel et bien appelés aux urnes dans les prochaines semaines, M. Clarke s’attend encore une fois à une course à trois, entre les conservateurs, les libéraux et le Bloc . La circonscription est d’ailleurs dans la mire du parti de Justin Trudeau.

Alupa Clarke est candidat pour le Parti conservateur dans Beauport—Limoilou. Photo : Radio-Canada

Les troupes d’Erin O’Toole ont également des visées sur le comté adjacent, soit Beauport—Côte-de-Beaupré—Île d'Orléans—Charlevoix; sur celui de Trois-Rivières, où l’ancien maire Yves Lévesque sera de nouveau candidat; et à Jonquière, où ils misent sur la nomination d’une femme d’affaires de la région.

Toutes ces circonscriptions sont actuellement détenues par le Bloc québécois.

Une campagne québécoise

Dans la circonscription de Trois-Rivières, le candidat conservateur Yves Lévesque est arrivé troisième en 2019, avec 25,2 % des voix, juste derrière la bloquiste Louise Charbonneau et la libérale Valérie Renaud-Martin, qui avaient récolté respectivement 28,5 % et 26,1 % des votes. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

On veut présenter le Parti conservateur d’une nouvelle manière avec une nouvelle image , explique Marc-Olivier Fortin, qui sera directeur de la campagne conservatrice dans la province.

Pour se faire, le parti a embauché une agence montréalaise pour ses publicités au Québec, afin de s’assurer que les messages ne soient pas de simples traductions de l’anglais.

La formation politique aura également un slogan spécifique pour la Belle Province : Agir pour le Québec — un signe clair qu’il entend jouer dans les tales nationalistes du Bloc québécois.

Le parti a toujours reconnu que le Québec était une nation distincte, que ce soit par la langue, sa culture. Ça mérite un message distinct , poursuit le stratège Marc-Olivier Fortin.

Des mesures en langue et en culture devraient être annoncées si la campagne électorale se concrétise. D’ailleurs, les conservateurs, comme le Bloc québécois et le NPD, souhaitent l’application de la loi 101 aux entreprises sous compétence fédérale au Québec. On peut aussi s’attendre à des annonces qui vont être à l’écoute des préoccupations du gouvernement Legault , précise M. Fortin.

Les conservateurs entendent évidemment mettre la relance économique à l’avant-plan, en déplorant l’augmentation du coût de la vie et, surtout, en rappelant qu’au moment de la dernière crise économique en 2008-2009, c’est leur parti qui était au pouvoir et qu’il avait bien géré la situation .

Une tâche difficile

La tâche, toutefois, ne sera pas facile pour les conservateurs au Québec, prévient Yan Plante, ancien stratège sous Stephen Harper et vice-président de l’agence de relations publiques TACT.

Déjà, de conserver les sièges qu’ils ont serait un franc succès. En ce moment, la tendance n’est pas à la hausse pour eux. Elle est à la baisse. Une citation de :Yan Plante, ancien stratège conservateur

Yan Plante n’est même pas convaincu que les 10 députés dans la province seraient réélus, s’il y avait un vote demain matin.

Richard Martel est le lieutenant politique d'Erin O'Toole au Québec. Il a été élu député pour la première fois lors d'une élection partielle en juin 2018. Photo : The Canadian Press / Sean Kilpatrick

Par exemple, le lieutenant du chef au Québec, l’ancien entraîneur de hockey Richard Martel, risque de devoir travailler fort pour conserver son siège de Chicoutimi-Le Fjord. Il l’avait gagné de justesse en 2019, contre la bloquiste Valérie Tremblay.

N’importe où entre 5 et 12 sièges au Québec, je pense que c’est réaliste , estime M. Plante.

Selon les sondages des derniers mois, l’appui aux conservateurs peine à dépasser la barre des 20 % au Québec. Ils sont troisièmes derrière les libéraux et les bloquistes qui oscillent autour de 37 % et 29 % respectivement.

Recentrer le parti?

L'ancien stratège note, bien sûr, les efforts d’Erin O’Toole pour recentrer le parti depuis qu’il est devenu chef, mais le problème, selon lui, c’est que la base ne suit pas tout le temps.

Si, pendant que tu dis que tu es pro-choix, tu as quand même presque 70 % de tes députés qui votent en faveur d’un projet de loi pour limiter le droit à l’avortement, ton bruit de fond ne suit pas tes paroles , explique-t-il.

Erin O'Toole s'est rendu récemment en Alberta, où se trouve une bonne partie de sa base électorale, pour participer au Stampede de Calgary. Photo : The Canadian Press / Jeff McIntosh

La leader parlementaire adjointe du Bloc québécois, Christine Normandin, a une lecture somme toute similaire. Elle cite notamment le projet de loi pour interdire les thérapies de conversion qui a été adopté aux Communes en juin. Le chef y était favorable, mais la majorité des députés conservateurs ont voté contre.

Quand on regarde le bilan des conservateurs, on voit qu’ils ont été loin de plusieurs valeurs québécoises , lance-t-elle.