Après un an de pause forcée en raison de la pandémie, la programmation de la 19 e édition du festival littéraire Les Correspondances d’Eastman a été dévoilée jeudi.

Cette mouture du festival se déroulera du 5 août au 26 septembre prochain sous le thème de L’esprit des lieux .

C’est " L’esprit des lieux ", le thème, parce qu’on s’est rendu compte que les Correspondances d’Eastman, c’est d’abord et avant tout un lieu, un village, une passion pour la littérature que les gens d’Eastman partagent tellement que ça finit par rayonner à travers toute l’Estrie et le Québec , explique Étienne Beaulieu, le directeur artistique de l’événement.

Les organisateurs du festival ont prévu trois parcours littéraires. Le Parcours des sens, qui traverse une centaine de kilomètres en Estrie, invite les visiteurs à s’inspirer de diverses attractions touristiques pour écrire sur un lieu qui les inspire.

On veut que les gens décrivent le lieu le plus inspirant qu’ils ont vu ou imaginé. Une citation de :Étienne Beaulieu, directeur artistique des Correspondances d’Eastman

Des codes QR installés sur le parcours permettent aussi aux visiteurs de regarder des capsules virtuelles préparées par Maude Guérin et Christian Vézina. M. Beaulieu indique être très fier de ces vidéos, qui, selon lui, représentent un incontournable du festival.

C’est ce qui nous a pris le plus de temps, d’efforts et d’énergie, on est très contents du résultat , se réjouit-il. Les gens qui ne peuvent pas se déplacer ont aussi accès à ces vidéos à distance.

Le Parcours littéraire des couleurs est quant à lui installé au cœur du village d’Eastman et peut être effectué à pied. Il fait découvrir quatre autrices québécoises, qui ont été associées à quatre couleurs.

Un Parcours jeunesse permet finalement aux enfants d’explorer l’univers de Bryan Perro, l’auteur derrière la populaire série Amos Daragon.

À écouter aussi : La chronique de Valérie Ambeault sur les correspondances d’Eastman

Des grandes entrevues

En plus de ses parcours littéraires, le festival présentera de grandes entrevues avec des auteurs tous les dimanches de septembre sous la marquise du théâtre la Marjolaine, à Eastman.

On va recevoir des gens comme Robert Lalonde, Hélène Dorion, Francine Ruel, Simon Boulerice, Joséphine Bacon, Michel Jean, des gens qui sont des habitués des correspondances d’Eastman , souligne M. Beaulieu. Au total, une vingtaine d’auteurs participeront à ces rencontres.

Environ 80 places par grande entrevue seront disponibles sur le site de la billetterie du théâtre de la Marjolaine.