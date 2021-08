Le NPD demande à Ottawa 15M $ en fonds d’urgence pour le Campus Saint-Jean

Le NPDNouveau Parti démocratique veut que l'argent du fédéral soit alloué directement à l'établissement postsecondaire sans passer par le gouvernement albertain.

En conférence de presse jeudi devant le Campus Saint-Jean, le porte-parole néo-démocrate en matière d'enseignement supérieur, David Eggen, a déploré les récentes coupes budgétaires du gouvernement de Jason Kenney dans l’enseignement supérieur.

Il déplore aussi que la province n’ait toujours pas utilisé les 3,7 millions de dollars mis à sa disposition par Ottawa pour aider le Campus Saint-Jean.

Ce n’est pas la première fois que Jason Kenney laisse de côté de l’argent fédéral , assure David Eggen.

Aide du fédéral

Le NPDNouveau Parti démocratique précise toutefois que ce montant avancé par Ottawa n’est pas suffisant pour permettre à l’université francophone de faire face aux coupes budgétaires du gouvernement de Jason Kenney.

Il demande donc à Ottawa un investissement supplémentaire de 15 millions de dollars et de s’engager à long terme à soutenir financièrement le campus Saint-Jean.

Le gouvernement fédéral a lui aussi des obligations. [...] Il ne peut pas continuer à blâmer Jason Kenney de ne pas venir à la table des négociations quand il sait qu’il ne le fera pas , affirme la députée néo-démocrate pour la circonscription Edmonton-Strathcona, Heather McPherson.

Elle ajoute qu’Ottawa est déjà venu en aide à des universités en difficulté financière dans le passé et demande au gouvernement fédéral de faire de même pour le Campus Saint-Jean.

On est prêt à mettre plus d’argent pour aider le Campus Saint-Jean , a indiqué la ministre des Langues officielles, Mélanie Joly, mercredi, en conférence de presse.

Bien entendu on déplore le fait que le gouvernement de l'Alberta est présentement dans des procédures judiciaires parce que le financement au Campus Saint-Jean a été coupé et qu'il conteste le fait que les parents et les étudiants aient accès à des ressources qui soient raisonnables dans les circonstances , a-t-elle déclaré.

De son côté, le ministre albertain de l'Enseignement supérieur, Demetrios Nicolaides, affirme que son gouvernement est déterminé à soutenir la communauté francophone de l’Alberta et l’enseignement en français.

Nous sommes en discussion avec le gouvernement canadien concernant le financement du Campus Saint-Jean. Cependant, le ministère de l’Enseignement supérieur ne finance pas directement le Campus Saint-Jean. L’argent est alloué à l’Université de l’Alberta, qui elle s’occupe de transférer les fonds au Campus Saint-Jean , précise-t-il dans une déclaration par courriel.

Retenir les jeunes

Pour le directeur général de l'organisme Canadian Parents for French en Alberta, Michael Tryon, le Campus Saint-Jean est essentiel au rayonnement du français en Alberta et dans l’ouest du pays.

Il dit qu’une grande partie des étudiants du Campus Saint-Jean sont des étudiants qui sont passés par les programmes d’immersion en français.

Les défis du Campus Saint-Jean ne concernent pas seulement les francophones. Ils affectent beaucoup de jeunes étudiants dont le français est la seconde langue , croit-il.

Selon lui, la disparition de nombreux cours en français au Campus Saint-Jean en raison des coupes budgétaires pourrait pousser les étudiants à continuer leurs études en anglais plutôt qu’en français ou à quitter l’Alberta.

Nous ne pourrons pas fournir une éducation en français dans l’Ouest canadien si le Campus Saint-Jean n’existe plus , avertit quant à elle Heather McPherson.

Avec les informations de Katrine Deniset