Faire le tour de la Gaspésie en carburant... aux rayons du soleil

La voiture nommée Esteban 10 peut atteindre une vitesse de croisière de 75 kilomètres à l'heure grâce aux 1250 watts provenant de ses panneaux solaires.

C’est l’équivalent de l’énergie nécessaire pour alimenter un grille-pain par une journée ensoleillée , explique le co-directeur du projet Esteban voiture solaire, Benjamin Chassé.

Les panneaux solaires sur la voiture produisent 1250 watts d'énergie. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Le système électrique et l'aérodynamisme de la voiture ont donc été conçus de façon à rendre le bolide le plus écoénergétique possible.

Les panneaux solaires n’ont pas une énorme puissance, il faut avoir une très grande surface de panneaux solaires pour avoir beaucoup de puissance électrique. Une citation de :Benjamin Chassé, co-directeur du projet Esteban voiture solaire

Esteban 10 est, comme son nom le dit, la 10e version du projet sur lequel les étudiants de la Polytechnique travaillent depuis la fin des années 1990.

À la rencontre des Québécois

Les étudiants qui font partie du projet participent généralement à des compétitions pendant l’été. Les plans ont toutefois changé cette année, en raison de la pandémie de COVID-19.

Le groupe a plutôt décidé de s’aventurer sur les routes du Québec pour sensibiliser la population à l’importance des énergies renouvelables.

Vue de l'arrière et du dessous de la voiture solaire Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Les passants qui ont croisé la voiture ne manquaient pas d'être intrigués par l'étrange véhicule, indique Marie-Claude Normand, codirectrice comité affaires pour le projet Esteban voiture solaire.

À tous les arrêts, il y a toujours eu du monde qui sont venus nous voir pour nous poser des questions!

Le périple est également une occasion de tester la voiture dans de vraies conditions pour l’améliorer, en vue des compétitions de l’an prochain.

Un des avantages de notre trajet, c’est qu’il y a pas mal de côtes. Le dénivelé n'est pas toujours parfait, [...] donc pour nous, c’est un beau défi et c’est une bonne manière de tester notre voiture. Une citation de :Marie-Claude Normand, codirectrice comité affaires pour le projet Esteban voiture solaire.

L’énergie solaire sur les routes?

Pour le moment, une commercialisation de ce type de véhicule n'est pas encore possible, mais les artisans d'Esteban sont convaincus de l'utilité du solaire sur la route.

À moyen terme, Benjamin Chassé estime qu’il serait intéressant d’ajouter des panneaux solaires aux voitures électriques pour contrôler la température à l’intérieur de la cabine et pour alimenter les accessoires.

La majorité des véhicules électriques qui doivent refroidir l’intérieur de la cabine par temps chaud le font en utilisant la batterie. Toutefois, s’il fait soleil et qu'on a des panneaux solaires, on ne perdra pas d’autonomie en faisant ça. Une citation de :Benjamin Chassé, codirecteur du projet Esteban voiture solaire

M. Chassé estime toutefois que la commercialisation d’une voiture entièrement alimentée à l’énergie solaire se fera sur un échéancier plus long.

D’après les informations d’Alexandre Courtemanche