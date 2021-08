Des Sudburois inquiets pour les espaces verts de l'Université Laurentienne

Jeudi, une première rencontre a réuni une cinquantaine de Sudburois dans les sentiers entourant la Laurentienne. Une autre marche est prévue le 18 août.

C’est l’occasion pour les gens de Sudbury de voir toute la valeur des espaces verts de l’Université Laurentienne. Et c’est aussi l’occasion pour eux de lever leur voix [pour leur protection] , explique Naomi Grant, co-présidente de l’organisme.

Après avoir sabré près de 70 programmes, l’Université Laurentienne cherche encore des manières de s’affranchir de ses problèmes financiers. Cet été, elle conduit une étude de ses terrains et bâtiments afin d’évaluer si elle pouvait vendre ou louer certains d’entre eux.

L’établissement n’a pas donné suite à la requête de Radio-Canada quant à la possibilité de se départir d’une partie de ses quelque 200 hectares de terrains boisés - soit l’équivalent d’environ 370 terrains de soccer.

Ceux-ci sont adjacents à l’aire de conservation du lac Laurentien, et font partie d’un grand réseau de sentiers, dont une portion du sentier transcanadien.

Naomi Grant croit que l’Université Laurentienne a conscience de l’importance de ses espaces verts. Elle estime malgré tout qu’il existe un réel risque qu’une partie d’entre eux soient vendus à des développeurs immobiliers.

Pour cette raison, la bénévole invite les citoyens de la région à manifester leur amour des boisés qui entourent le campus. C’est bien d’en parler aux amis et à la famille, mais on doit aussi parler aux gens qui vont prendre cette décision , dit-elle.

Pour nous, c’est trop important. On ne peut pas perdre ces espaces verts, on ne peut pas perdre ces sentiers, on ne peut pas mettre le lac Ramsey et le lac Nipahwin en danger.

Une citation de :Naomi Grant, coprésidente de la Coalition Bien-Vivre Sudbury