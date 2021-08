Une gardienne de but impressionne au précamp des Élites

Charlie Tremblay, une gardienne de but de 15 ans, a été invitée à participer au camp préparatoire des Élites de Jonquière de la Ligue de développement M18 AAA. Elle espère que cette participation lui ouvrira les portes du hockey collégial.

À cinq pieds six pouces, Charlie Tremblay a toujours joué avec des garçons.

J'ai toujours été tomboy, j'ai toujours été avec les gars. Le sport le plus populaire était le hockey et j'ai toujours voulu jouer au hockey.

Charlie Tremblay participe au camp préparatoire des Élites de Jonquière. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

C’est la deuxième fois de l’histoire qu’une fille participe à un camp de l’équipe M18 AAA.

Je veux faire encore plus ma place et je veux montrer que je suis capable d'être aussi bonne qu'un gars. Une citation de :Charlie Tremblay, gardienne de but

Même si l’adolescente de 15 ans n’est pas habituée à jouer à un niveau aussi élevé, elle impressionne.

C'est plus rapide! Il faut prédire plus les jeux et les déplacements.

Le directeur général des Élites, Simon Tremblay, est surpris par son calme.

Elle se déplace très très bien et elle n'a pas l'air impressionnée par tout ce qui se passe présentement. Elle fait ses petites choses, elle fait ses affaires.

Le directeur général des Élites, Simon Tremblay, Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Au fil des ans, des femmes ont brisé les barrières au hockey. On peut penser à Manon Rhéaume, qui a disputé un match préparatoire avec le Lightning de Tampa Bay au début des années 1990, à Charline Labonté, ancienne du hockey junior québécois, ou à Ève Gascon, dans le midget AAA.

La Saguenéenne tente de s’inspirer de ces trois femmes.

Ève Gascon, elle a joué au midget AAA et c'est vraiment un modèle , lance la jeune gardienne.

Si sa place est déjà garantie pour la prochaine saison avec l'équipe de la Polyvalente d'Arvida, son but est d'attirer l'attention d'un programme collégial.

D'après le reportage de Roby St-Gelais