Passeport vaccinal : qu’en pensent les entrepreneurs de l’Outaouais?

Québec a annoncé, jeudi, l’instauration éventuelle d’un passeport vaccinal pour les services non essentiels. Trois entrepreneurs de l’Outaouais ont réagi à cette mesure qui a pour but d’éviter un quatrième confinement.

La directrice générale de Groupe Portobella, Katherine Coulombe, a soupesé les avantages et les inconvénients d’un passeport vaccinal dans son quotidien de femme d’affaires. Évidemment, elle se réjouit du fait que les opérations n’auront plus à être mises sur pause en raison de la situation épidémiologique.

Par contre, on devra assurer un certain contrôle à l’interne, ce qui amène son lot de stress chez notre personnel et nos gestionnaires. Une citation de :Katherine Coulombe, directrice générale de Groupe Portobella

Elle a cependant avoué que ses employés sont quand même assez habitués à devoir exercer un certain contrôle, par exemple en notant les noms et les adresses des clients en cas d'éclosion de COVID-19 dans l’établissement au moment de leur visite.

Katherine Coulombe est directrice du restaurant Cellier, à Gatineau (archives). Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Chose certaine, Katherine Coulombe veut s’assurer par tous les moyens que le passeport vaccinal n’empêchera pas ses futurs clients de profiter d’une belle expérience dans les établissements du Groupe Portobella.

On veut assurer la fédéralisation de notre clientèle. Il va falloir revoir nos façons de faire , a-t-elle anticipé.

Le propriétaire du Cinéma 9 de Gatineau, Didier Farré, est d’avis que le gouvernement tente par tous les moyens d’inciter la population à se faire vacciner contre la COVID-19. Il craint que cela sépare les gens vaccinés des non-vaccinés , mais il a insisté sur le fait qu’ il est important d’enrayer cette pandémie le plus rapidement possible .

Les salles de cinéma sont les endroits les plus fréquentés par les jeunes et ce sont [eux] qui sont les plus récalcitrants à se faire vacciner , a-t-il laissé entendre.

Didier Farré est aussi le fondateur et le directeur du Festival du film de l’Outaouais (archives). Photo : Radio-Canada/Martin Vanasse

Il croit d’ailleurs que les récalcitrants à la vaccination finiront par se faire administrer l’un des vaccins contre la COVID-19, préférant cette alternative plutôt que de rester cloîtrés entre les quatre murs de leur résidence.

Je crois que les récalcitrants ne resteront pas à la maison très très longtemps. Je pense qu’ils vont se plier aux nouvelles réglementations au bout d’un certain temps. Une citation de :Didier Farré, propriétaire du Cinéma 9 de Gatineau

Il a aussi affirmé qu’il devra ajouter du personnel pour veiller à ce que tout se déroule bien lors de la mise en place du passeport vaccinal.

Déséquilibre interprovincial

La directrice générale du Regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale (RGA), Lise Sarazin, a accueilli avec positivisme l’arrivée d’un passeport vaccinal, pourvu qu’il soit efficace s’il favorise la certitude que la population fera vraiment attention .

Si ça ne change pas le fait que plusieurs ne suivent pas les directives, ça ne change pas grand-chose. Ça nous fait juste travailler plus. Une citation de :Lise Sarazin, directrice générale du Regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale

Étant donné la proximité entre Ottawa et Gatineau, et le fait que de nombreux citoyens vivent ou travaillent de l’un et de l’autre côté de la rivière des Outaouais, Mme Sarazin recommande que le gouvernement de l’Ontario suive les pas du Québec.

C’est important qu’on commence à penser que les mesures sanitaires devraient être similaires partout à travers le Canada ou, à tout le moins, dans notre région frontalière. Avoir les mêmes règles aiderait beaucoup. Est-ce que ça empêcherait une quatrième vague? Je ne peux pas le dire.

Lise Sarazin est directrice générale du Regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale (archives). Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Le médecin hygiéniste du Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO), le Dr Paul Roumeliotis, a quant à lui estimé que d’avoir un passeport vaccinal fait du bon sens quand on [traverse] une vague, mais on n’est pas là en Ontario .

La vaccination des employés?

Katherine Coulombe, du Groupe Portobella, et Didier Farré, du Cinéma 9 de Gatineau, souhaitent ardemment que leurs employés soient tous vaccinés, mais ils ne peuvent l’exiger, seulement le recommander.

Mme Coulombe convient que cela plane au-dessus de la direction et que celle-ci n’a pas trop de détails de la part de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail .

Sachant que l’industrie est sévèrement touchée par la pénurie de main-d'œuvre, de devoir faire vacciner nos employés est un peu difficile pour nous. Oui, c’est un effort collectif, mais tout le monde a droit à ses valeurs , a-t-elle mentionné, précisant que ce dossier sera à valider prochainement.

Quant à Didier Farré, il a mentionné que ses employés avaient déjà manifesté leur désir de se faire vacciner dès que possible. Certains avaient même déploré que la vaccination en Outaouais avait un peu de retard par rapport aux autres régions. Je pense que tout le monde a été vacciné et ils sont très heureux. Ça a éliminé les risques , a-t-il conclu.

Avec les informations de Jean-François Poudrier, Antoine Trépanier et Nathalie Tremblay