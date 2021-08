Selon des experts, la C.-B. devrait anticiper l'arrivée d'une 4e vague de COVID-19

Si une quatrième vague frappe la Colombie-Britannique, ce sera à cause d’une succession de mauvaises décisions des autorités provinciales, soutient Damien Contandriopoulos, professeur à l'École de sciences infirmières de l'Université de Victoria.

La levée de l'obligation du port du masque à l'intérieur depuis le 1er juillet dans la province en fait partie, selon lui, même s'il reste recommandé dans les lieux publics.

Le nombre de cas de COVID-19 causés par le variant Delta double tous les 7 à 10 jours dans la province, affirme la Dre Sarah Otto, experte en modélisation mathématique de l’évolution de la pandémie à l’Université de la Colombie-Britannique.

Il prédomine désormais en Colombie-Britannique, dit-elle, se plaçant devant le variant Alpha, identifié pour la première fois au Royaume-Uni.

Quand on a levé l’essentiel des mesures, on savait très bien quelle était la contagiosité du variant Delta , dit Damien Contandriopoulos, en soulignant que la propagation du virus était déjà bien visible en Angleterre et aux Pays-Bas.

On a créé nous-mêmes cette situation-là. Une citation de :Damien Contandriopoulos, professeur à l'École de sciences infirmières de l'Université de Victoria

Selon lui, la province n’a aucune excuse pour ne pas avoir anticipé cette recrudescence des cas de COVID-19.

Un déconfinement opportun?

Brian Conway, directeur médical du Centre des maladies infectieuses de Vancouver, considère pour sa part que la levée des restrictions est arrivée au bon moment.

Il faut progresser vers la réouverture et miser sur les outils dont on ne disposait pas lors des premières vagues, comme la vaccination et l'identification rapide des chaînes de transmission des cas , dit-il.

Il note cependant que certaines personnes ont cru que la réouverture signifiait la fin de la pandémie.

Ce n'est pas la fin, c’est la fin du début. On va vivre avec la COVID-19 pendant des années, ajoute-t-il. [...] Ce n’est pas fini, c’est là où est le danger.

La province dit surveiller la situation

Les autorités sanitaires de la Colombie-Britannique ont annoncé 402 nouveaux cas jeudi, et 324, la veille, ce qui représentait le plus haut bilan quotidien annoncé depuis le 27 mai dans la province. Ces nouveaux cas ont porté la moyenne des cas sur 7 jours à 219 mercredi, alors qu'elle était de 35 le 5 juillet.

Cette hausse des cas était attendue, mais la situation est surveillée attentivement, soulignent les autorités sanitaires.

Grâce à la vaccination, la Colombie-Britannique ne voit pas de transmission étendue du virus aux personnes à risque pour le moment, se réjouit Bonnie Henry, médecin hygiéniste en chef de la province.

À l'heure actuelle, la santé publique ne prévoit aucun changement dans les restrictions sanitaires. Des mesures ont été instaurées de façon locale, comme dans l’Okanagan, lorsqu'elles étaient nécessaires, rappellent les autorités.

Cela dit, les nouvelles infections constituent un rappel, soit que le virus est toujours présent et qu’il est crucial de recevoir ses deux doses de vaccin, soutient la Dre Henry.

On ne peut pas courir le risque, maintenant, c’est le bon moment. Une citation de :Bonnie Henry, médecin hygiéniste en chef de la province

En ce moment, 95 % des Britanno-Colombiens infectés par la COVID-19 ne sont pas complètement vaccinés. Le virus peut aussi se transmettre à ceux qui ont reçu seulement une dose du vaccin, rappelle la Dre Henry.

Dans l’intérieur de la province, toutes les hospitalisations en soins intensifs concernent des personnes qui n’ont pas été complètement vaccinées, selon la santé publique.

Passeport vaccinal : toutes les options sont possibles

Le Québec a annoncé jeudi qu’il mettra bientôt en place un passeport vaccinal pour éviter un autre confinement. Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu'il appuyait l’idée du passeport vaccinal et qu'il envisageait même de rendre la vaccination contre la COVID-19 obligatoire pour certains employés fédéraux.

Questionné à ce sujet, le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, a rétorqué que toutes les options étaient étudiées, mais que la province se concentrait d’abord sur l’accessibilité de la vaccination à tous.

Le Québec travaille déjà sur cette question [de code QR] depuis des mois, et il n’a pas l'intention de mettre en place cette politique avant le mois de septembre et d’octobre, si je comprends bien. [...] La question n'est pas d’annoncer quelque chose d’avance pour nous, mais de faire le travail nécessaire.

Bonnie Henry a, de son côté, assuré que la Colombie-Britannique ne refusera pas l’accès aux services essentiels à des personnes en raison de leur statut de vaccination.