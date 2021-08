Six milliards $ pour les garderies : 75 000 places manquantes, croit la FIPEQ

Québec recevra six milliards de dollars de la part du gouvernement fédéral lors des cinq prochaines années afin de renforcer le réseau des services de garde éducatifs à l’enfance. Une annonce que salue la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ).

Rappelons que la Mauricie et le Centre-du-Québec sont particulièrement touchés par la pénurie de places en garderie. En fait, ce sont plus de 100 garderies qui ont fermé leurs portes depuis le début de la pandémie dans la région, dont 80 en Mauricie, selon des statistiques répertoriées par l’Alliance des intervenantes en milieu familial, en janvier dernier.

Cette somme reçue d’Ottawa servira justement à créer de nouvelles places en garderies et améliorer les conditions de travail des éducatrices. Ce sont environ 37 000 places qui seront créées grâce à cette entente, selon le premier ministre québécois François Legault.

Quant à la FIPEQ Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec et sa vice-présidente, Nancy Gélinas, elles avancent plutôt des besoins de 75 000 places régies et subventionnées. Ultimement, l’organisation souhaite nationaliser le réseau des services de garde, au Québec.

En entrevue à Radio-Canada, des parents avouent ne pas avoir été en mesure de trouver des places dans des garderies subventionnées pour leurs enfants. Ils sont donc obligés de payer le fort prix pour permettre à leurs progénitures de fréquenter ces établissements.

Avec le troisième [enfant] qui s’en vient, ça va coûter un petit peu plus cher. c’est sûr qu’on y arrivera peut-être pas. [...] Ce serait bien d’égaliser les places pour tout le monde. Réduire un peu l’écart, finalement entre le subventionné et le non subventionné , explique Catherine Chevrier, une mère qui paie près de 80 $ par jour pour que ses deux enfants aient droit à une place en garderie.

On a inscrit notre enfant depuis que ma femme est enceinte, donc presque deux ans. [...] C’est sûr que ce n’est pas évident à gérer 65 $ [par jour], mais après, ça dépend de chaque famille, mais bien sûr, pour des questions d’équité, l’idéal aurait été que tout le monde paie le 8,50 $ , enchaîne un père de famille, Follivi Kloutse.

Plus de places, mais aussi de meilleurs salaires

Non seulement le nombre de places constitue un enjeu de taille, la rétention de personnel dans le secteur en est un tout aussi important, pense la FIPEQFédération des intervenantes en petite enfance du Québec . Nancy Gélinas espère que l’offre de Québec contribuera à mettre fin à l’exode des travailleurs du secteur. Son syndicat réclame une augmentation salariale allant de 21 à 27 %, selon l’expérience des éducatrices qualifiées.

Être éducatrice qualifiée, ça demande une technique. La technique en petite enfance, c’est la moins bien rémunérée de toutes les techniques. On prévoit que d'ici 2024, il va manquer 15 000 éducatrices dans le réseau. Donc, ça prend de la valorisation de la profession. Ça passe par des salaires et des conditions de travail , admet Mme Gélinas.

