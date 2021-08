La Winnipeg Humane Society met sur pause l’accueil de nouveaux animaux

En ce moment, le refuge n'accepte ni d'animaux errants, comme les chats ou les chiens, ni de bêtes abandonnées par leur propriétaire, indique la directrice générale de la Winnipeg Humane Society, Jessica Miller. Son organisme accueille cependant encore les animaux qui seraient blessées ou malades.

Au total, 500 bêtes, dont 220 chats, sont hébergées en ce moment dans le refuge. Des chiens, des lapins et des oiseaux s’y trouvent aussi.

Aux prises avec des problèmes financiers en raison de la COVID-19, des propriétaires se résignent à abandonner leur animal de compagnie, explique la directrice générale.

La pandémie a duré plus longtemps que prévu. [...] Plusieurs personnes ont perdu leur emploi, elles sont incapables d’en trouver un autre et elles ne peuvent plus prendre soin de leurs animaux. Ce sont des temps durs et les gens ne voient pas la lumière au bout du tunnel , lance Mme Miller.

Mme Miller explique aussi le manque de place dans le refuge par les feux de forêt et par la « saison des chatons de la mi-août », eux qui naissent en grand nombre à cette période de l'année.

Trente-trois animaux provenant de communautés touchées par les feux de forêt, majoritairement des chiots, ont été accueillis dans les dernières semaines, raconte Mme Miller. C’est sans compter ceux qui arriveront dans les prochains jours . Une équipe de sauvetage animalier rapatrie des animaux laissés derrière par les évacués, précise-t-elle.

Mme Miller soutient que son organisme a d'autres manières de porter secours aux animaux qu’il ne peut accepter.

Une banque alimentaire existe, en plus d’un programme d’aide pour l’accès à des soins vétérinaires à faible coût.

Appel à l’adoption

Jessica Miller invite la population à adopter un animal du refuge.

Si les gens ont pensé adopter un animal pendant la pandémie, c’est le bon moment puisque notre refuge est plein. Et on pourra trouver un animal qui convient à leur style de vie , lance-t-elle.

Au moment où les restrictions sanitaires sont levées dans la province, la Winnipeg Humane Society accepte maintenant les visites sans rendez-vous, bien qu’elle privilégie encore les réservations.