Une mise à jour du jeu Pokémon Go sème la grogne

Le jeu vidéo de réalité augmentée Pokémon Go a provoqué l’émoi chez les joueurs et joueuses après qu’une mesure sanitaire intégrée dans le jeu eut été assouplie.

Pokémon Go, qui implique notamment de sortir et de rencontrer des gens pour attraper des Pokémon, avait dû s'adapter à la réalité de la COVID-19 en mars 2020.

L’une des solutions privilégiées alors par le développeur, Niantic, afin de limiter les rencontres en personne a été de doubler la distance requise pour interagir avec les principaux points de repère dans le jeu. Pokémon Go a également distribué gratuitement des objets qui permettaient aux adeptes du jeu de faire apparaître des Pokémon dans le confort de leur foyer.

Le jeu lancé en 2016 a gagné son pari, récoltant des revenus records sur son jeu mobile depuis le début de la pandémie.

Dans la foulée des assouplissements des mesures sanitaires un peu partout dans le monde, Niantic, une filiale de Google, a décidé de révoquer progressivement cette mise à jour.

Ces changements visent à remettre l'accent de Pokémon Go sur le mouvement et l'exploration dans le monde réel , a indiqué le développeur dans un communiqué annonçant la nouvelle en juin dernier.

Les internautes s’activent

Il n’en a pas fallu plus pour que les adeptes du jeu vidéo réagissent sur la toile, particulièrement aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, les deux premiers pays visés par cette mise à jour.

Sur le forum r/pokemongo de Reddit, qui regroupe les adeptes du jeu vidéo, les opinions des internautes sont divisées.

Je pouvais actionner quatre PokéStops de mon appartement. Maintenant, je ne peux en atteindre qu'un seul , se plaint l’utilisateur RustyFencer.

Que sont les PokéStops? Il s’agit de portails qui prennent la forme de cubes bleus dans le jeu. Ils sont ancrés dans des points de repère du monde réel où les joueurs et joueuses peuvent se ravitailler d’objets comme des Pokéballs pour attraper des Pokémon, des élixirs de soin ou encore de l’encens.

D’autres déplorent devoir passer plus de temps dans le jeu pour atteindre leurs objectifs. Mais certaines personnes sont plutôt d’avis que le retour aux sources de Pokémon Go est une bonne chose, puisqu’elle encourage les gens à prendre l’air.

Une pétition sur le site Change.org pour que l’éditeur fasse marche arrière circule également en ligne depuis le 22 juin dernier, récoltant à ce jour quelque 160 000 signatures, dont 20 000 dans les deux derniers jours.

L'augmentation de la distance d'interaction était l'un des meilleurs changements jamais faits, [...] rendant le jeu plus sûr et plus accessible pour tous et toutes , peut-on lire sur la pétition en ligne.

Des inquiétudes

Ces changements avaient en effet été salués par des personnes à mobilité réduite, qui pouvaient finalement atteindre certains PokéStops autrefois physiquement inaccessibles pour elles.

Plusieurs adeptes du jeu mobile jugeaient également que la jouabilité était devenue plus facile et agréable , selon des témoignages sur le forum Reddit.

Le retrait de ces mesures arrive dans le contexte où la menace du variant Delta plane, ce qui soulève des inquiétudes chez plusieurs internautes.