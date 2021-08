Des consoles portables de jeux vidéo Nintendo piratés vendues sur Amazon

Le hic? Ces jeux sont illégaux selon ce que rapporte Business Insider. Le média cite en exemple le cas d’un appareil vendu par la compagnie chinoise Anbernic, dont les titres ne sont pas fournis sous licence par Nintendo. On peut notamment jouer à des grands succès tels que The Legend of Zelda: Ocarina of Time, du Nintendo 64, ou F-Zero, du Super Nintendo.

On retrouve aussi sur certaines de ses consoles des centaines de jeux d’autres éditeurs, comme Atari ou Sony.

Il est permis d’utiliser des émulateurs – des logiciels qui permettent d’imiter le fonctionnement d’une console, mais les fichiers de jeux (les ROM) sont, eux, illégaux.

L’industrie vidéoludique a longtemps toléré les ROM, parce que la plupart des jeux dont ils sont tirés ne sont plus vendus sur le marché.

Ces dernières années toutefois, le créneau des jeux rétro s’est développé, notamment avec le lancement de nouvelles consoles qui permettent de jouer à des classiques. Des éditeurs comme le géant Nintendo ont intenté des poursuites contre des distributeurs de ROM.