La nature, grande complice du Festival Musique du Bout du Monde

Bien installés sur des bancs de bois rustiques et pelotonnés sous des couvertures prêtées par l’organisation du festival, les spectateurs ont pu se griser de musique et profiter d’une vue imprenable sur la baie de Gaspé.

Après un an d’absence presque complète en raison de la pandémie de COVID-19, le retour du Festival avait tout pour inspirer un semblant de normalité aux spectateurs.

Les spectateurs doivent prévoir des vêtements plus chauds sur le mont Béchervaise. Photo : Roger St-Laurent

C’est d’ailleurs la pandémie qui a incité l’organisation à pousser plus rapidement des projets qui mijotaient déjà, dont l'aménagement d’un nouveau site de concerts dans l'amphithéâtre naturel qu’offre le mont Béchervaise.

Le site se veut permanent et polyvalent. C'est un legs communautaire , mentionne le directeur général du Festival Musique du Bout du Monde, Steve Pontbriand. On souhaite qu’il soit utilisé pour d’autres événements. C’est magique comme lieu et on veut que ça serve au plus grand nombre.

Le site de la Clairière, à 2 km de marche de Gaspé Photo : gracieuseté FMBM

Après les spectacles au Cap Bon Ami, au parc Forillon, l’organisation du Festival confirme sa vocation nature-culture , selon M. Pontbriand.

Le site de la Clairière, situé dans un champ à deux kilomètres de marche de la ville, amène aussi les spectateurs dans la nature. Il avait été développé en 2020, alors que le festival y avait donné quelques prestations.

Le site de l'Arche Photo : Roger St-Laurent

Un chapiteau est dressé sur le site de l’Arche, site principal de l’événement, situé près de la marina. Les foules y sont restreintes à 500 personnes, soit cinq fois moins que d'habitude, compte tenu des mesures sanitaires.

En temps normal, le Festival pouvait accueillir jusqu’à 15 000 personnes. Cette année, ce nombre pourrait atteindre les 5 à 6000 personnes , précise le directeur.

Programmation

Spectacle au Cap-Bon-Ami, parc Forillon (archives) Photo : Charles Bilodeau (FMBM)

Pour cette 17e année, la programmation est à 95 % québécoise.

Parmi les spectacles proposés, les concerts du pianiste Simon Leoza, de l’auteure-compositrice autochtone Anachnid et de l’Ontarienne Cat Clyde.

L’artiste choisi pour le désormais célèbre lever du soleil au Cap Bon Ami est le chanteur québécois d'origine sénégalaise Ilam.

Random Recipe, les Bleu Jeans Bleu et la rappeuse Sarahmée figurent aussi au programme.

Avec la collaboration de Marie-Claude Tremblay