Cheveux crépus, une expression qui ne fait pas l’unanimité

Je n’aime pas le mot crépu. Dans la communauté (noire) souvent quand on l’utilise ça a un lien négatif. Je préfère dire : cheveux bouclés souples ou bouclés serrés.

Consultée sur la définition du terme crépu, la conseillère linguistique-terminologue à Radio-Canada, Nathalie Bonsaint, rappelle qu’il n'y a aucune mention péjorative associée au terme crépu dans les dictionnaires. Elle reconnaît toutefois que l'information qui y figure ne convient pas toujours aux membres de certaines communautés, qui peuvent se sentir offensés par l'emploi de certains termes.

La consultante en diversité et immigration, Rachel Décoste abonde aussi dans le sens du dictionnaire en se basant sur une définition du 17e siècle selon le Robert en ligne :

Dans cette définition, on voit le terme crépu être associé à l'adjectif beaux . Pour Mme Décoste, la connotation négative du terme est externe à sa définition réelle. L’enjeu est que des personnes afrodescendantes partagent ou intériorisent cette idée péjorative du terme, explique-t-elle.

Fété Kimpiobi, résidente du Niagara, explique que le malaise suscité par le terme crépu a un rapport avec les différentes formes d’agressions physiques et psychologiques subies par les Noirs à travers l’histoire.

"Crépu", c'est un terme qui blesse beaucoup certaines personnes à cause de la manière dont il a été déterminé et par qui ça a été déterminé.

Originaire de la République démocratique du Congo, Fété Kimpiobi est directrice générale de Sofifran, un organisme qui vient en aide aux femmes et aux familles dans la région de Niagara.

Elle explique, par exemple, qu’on rasait la tête des esclaves. Les femmes devaient cacher leur chevelure sous des foulards. Il s'agit d'agressions qui, selon elle, font en sorte que dans l’inconscient collectif, il existe une honte par rapport aux cheveux naturels des femmes noires, c’est-à-dire des cheveux traités sans défrisage.

Ce qui me dérange le plus, ce n’est pas le qualificatif, c’est le fait que nous y croyons à tel point que nous utilisons des artifices [...] des faux cheveux et des produits synthétiques pour cacher ça.

Une citation de :Fété Ngira-Batware Kimpiobi