Le changement de cap d'Ottawa concernant les limites de résidus de pesticides dans les aliments « était nécessaire », selon l'Union des producteurs agricoles (UPA) - Estrie. Le gouvernement Trudeau a annoncé mercredi que toutes les consultations pour augmenter les limites de résidus de pesticides dans les aliments étaient suspendues jusqu'en 2022, et que la loi allait être modifiée.

Ottawa avait lancé une consultation publique pour sonder l'avis des Canadiens, car il songeait à rehausser les quantités de résidus de l'herbicide glyphosate permises dans plusieurs denrées alimentaires comme les lentilles, les haricots ou les pois. Selon le fédéral, cela aurait facilité la commercialisation de produits qui dépassent les limites actuelles.

Cette décision avait toutefois soulevé une vive controverse, notamment en Estrie, car la demande provenait des géants dans le domaine du pesticide Bayer et Syngenta. Michel Brien, vice-président de l' UPAUnion des producteurs agricoles Estrie accueille donc cette volte-face avec soulagement.

Tout le monde souhaite une diminution de l'utilisation et une diminution des résidus qui peuvent se trouver dans les aliments , affirme-t-il.

Il salue également la décision d'Ottawa d'injecter 50 millions $ dans l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) pour, entre autres, améliorer la disponibilité de données indépendantes .

Avoir plus de transparence dans ces décisions-là, c'est une très bonne chose. Une citation de :Michel Brien, vice-président de l'UPA - Estrie

Une grogne populaire nécessaire

Le lanceur d'alerte Louis Robert, de son côté, déplore toutefois qu'il a fallu la grogne populaire pour amener le fédéral à reculer.

C'est symptomatique de constater qu'il faut une pression du public pour faire remettre en question une décision qui aurait été à contresens de la tendance actuelle, en terme de santé publique d'ailleurs , souligne-t-il.

La semaine dernière, la ministre fédérale de l'Agriculture, Marie-Claude Bibeau, avait déclaré que les politiciens ne devaient pas s'ingérer dans le processus. On ne peut pas s'imaginer qu'au Canada le politique interfère dans la réglementation sur un coup de tête ou sur une pression populaire , avait-elle dit.

En entrevue à Vivement le retour, la ministre ne voit pas de contradiction avec la récente décision. On revoit le cadre d'analyse , explique-t-elle. Le politique peut aussi donner des directives sur la priorisation des demandes , par exemple en donnant plus de place aux requêtes pour des pratiques alternatives plus écologique .

La loi sur les produits antiparasitaires date de 2002. On veut la revoir, la moderniser [...] La question de l'accès à plus de données indépendantes est importante. La question de plus de transparence est aussi quelque chose qu'on va regarder de près. Une citation de :Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau