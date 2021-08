La Place des Arts de Sudbury reçoit 1 M$ du gouvernement fédéral

Au total, FedNor investira 2,4 millions de dollars dans les communautés du Nord.

Le Conseil de coopération de l'Ontario, Voilà Community Help et le Conseil scolaire toucheront respectivement 861 269 $, 401 600 $ et 105 395 $.

Ce financement de la Place des Arts de Sudbury s’ajoute au plus de 12,5 millions qui ont déjà été investis par le gouvernement fédéral pour la construction du projet.

Des représentants du gouvernement fédéral, de la municipalité de Sudbury et de la Place des Arts étaient présents à l'annonce de Fed Nor ce matin. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

Le député fédéral de Nickel Belt, Paul Lefevbre, explique que l’argent permettra de couvrir les dépenses imprévues engendrées par la pandémie.

Ça aidera à couvrir les coûts d’entreposage, les pertes de productivité, les dérangements aux chaînes d’approvisionnement et des coûts accrus de sécurité , énumère-t-il.

Mais la somme considérable permettra également d’aménager un espace polyvalent, précise le président du conseil d’administration de la Place des arts de Sudbury, Stéphane Gauthier.

Stephane Gauthier est le président du conseil d’administration de la Place des arts de Sudbury. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

[L’équipement spécialisé] permettra d’élargir les possibilités de diffusion, comme la danse, qu’on ne fait pas beaucoup à Sudbury lance-t-il. Nous pourrons également introduire plus de complexité dans le théâtre .

À la recherche d’un autre million

La Place des Arts de Sudbury est un nom temporaire.

Le nom permanent sera choisi en fonction du commanditaire principal du centre, qui ne s’est pas encore manifesté.

L’investissement du fédéral va certainement aider, mais nous sommes toujours à la recherche d’un gros commanditaire, prêt à investir au moins un million , explique Marc Lavigne, le président du conseil administratif et financier du centre.

M. Lavigne et le président de la Place des Arts de Sudbury, Léo Therrien, consacrent énormément de temps à remplir les demandes de subventions.

Marc Lavigne est très heureux d'apprendre que ses efforts de demandes de subvention portent fruit. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

On fait tellement de demandes, et on apprend à espérer mais à ne pas avoir trop d’attentes , témoigne M. Lavigne. Quand les demandes de subventions sont acceptées, nous sommes fous de joie.

Quand le duo a appris que le gouvernement fédéral allait investir un autre million dans la Place des Arts du Grand Sudbury, un verre de whisky s’est imposé.

On ne s’attendait pas à autant, c’est un très beau montant. On en avait vraiment besoin. Une citation de :Marc Lavigne, président du conseil administratif et financier de la Place des arts de Sudbury.

Ouverture prévue à l’automne

L’ouverture initiale de la place des arts de Sudbury était prévue pour l’année dernière, mais la construction a commencé tardivement et les complications liées au contexte sanitaire ont prolongé l’attente.

Si tout se déroule comme prévu, les Sudburois pourront profiter de la place des arts avant la première neige. Photo : Radio-Canada

Nous visons toujours l’automne affirme M. Lavigne. On est encore sur la ligne de temps qui va nous permettre d’ouvrir avant que la neige tombe.

Quelques événements sont prévus à l’automne.

Nous avons deux spectacles de musique prévus en novembre, et d’autres représentations pour rôder la salle, avant qu’on plonge dans notre première saison officielle précise M. Lavigne.

Les tarifs de location des salles seront dévoilés la semaine prochaine.

Un rêve transmis de génération en génération

La Place des Arts du Grand Sudbury représente un rêve de longue date pour les communautés francophones du Nord.

Marco Séguin, un résident qui passait proche de la place des arts durant l’annonce du financement ce matin, se réjouit de savoir que la date d’ouverture approche.

Marco Séguin, un résident de Sudbury, est venu entendre l'annonce du gouvernement fédéral ce matin. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

Je vais en profiter pour proposer des idées au président , dit-il avant de chercher la foule du regard.

J’aimerais tellement qu’on organise des compétitions entre communautés francophones dit-il avec enthousiasme. Imaginez, un concours de danse ou d’improvisation entre Sudbury et Timmins… Qui l’emporterait?

La Place des Arts sera un immeuble de cinq étages et de 60 000 pieds carrés au centre-ville de Sudbury.

Le bâtiment comprendra une salle de spectacle de 300 places assises, une galerie d’art, des ateliers spécialisés, des studios pour les artistes et des espaces polyvalents.