Deux morts et 37 cas de COVID-19 au Manitoba

Deux personnes supplémentaires sont mortes de la COVID-19 et 37 nouveaux cas sont signalés au Manitoba jeudi.

La mort d'un quinquagénaire de la région sanitaire de Winnipeg est liée au variant Alpha et celle d'une sexagénaire d’Entre-les-Lacs et de l’Est est attribuable à un variant non déterminé.

Les cas annoncés jeudi portent à 57 739 le total de cas décelés dans la province depuis le début de la pandémie. Le taux de positivité sur 5 jours s’établit à 2,1 % pour la province et à 1,8 % pour la région de Winnipeg.

Faits saillants : 528 cas actifs aujourd’hui

56 028 personnes guéries à ce jour

91 personnes à l’hôpital, dont 17 aux soins intensifs

Le nombre de décès attribuables à la COVID-19 est maintenant de 1183. Nouvelles infections par région sanitaire : Winnipeg : 13

Prairie Mountain : 0

Santé Sud : 6

Entre-les-Lacs et de l’Est : 17

Nord : 1

Depuis le début du mois de février 2020, 880 959 tests de dépistage ont été effectués, dont 1815 mercredi. Les enquêtes sur ces cas sont en cours et le public sera informé s’il existe un risque pour la santé publique.

Le niveau provincial abaissé à « Prudent »

Par ailleurs, le Manitoba annonce dans un communiqué que le niveau provincial de riposte à la pandémie passera de Restreint (orange) à Prudent (jaune) à partir de samedi. Ce changement reflète les niveaux de propagation de la COVID-19 qui sont de faible à modéré dans la province , précise le communiqué.

Néanmoins, la province continue de distribuer des amendes aux personnes qui ne respectent pas les ordonnances en vigueur. Au total, 27 avertissements et 14 contraventions ont été remis durant la semaine du 26 juillet au 1er août, dont 9 contraventions de 1296 $ à des particuliers, 3 contraventions de 298 $ à des particuliers pour refus de porter un masque dans un lieu public intérieur et 2 contraventions de 5000 $ à des entreprises.