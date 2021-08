The Lake : Amazon tourne une nouvelle série canadienne dans le Nord de l’Ontario

La comédie, The Lake, mettra en vedette l'acteur canadien Jordan Gavaris de la série Orphan Black et Julia Stiles de la franchise des Jason Bourne.

La distribution comprend également Madison Shamoun de la série télévisée Black-ish et le comédien Jon Dore.

La série The Lake aborde la création de liens familiaux dans un cadre paisible de pleine nature, qui dérive progressivement vers des rivalités mesquines, des relations tendues ainsi que des beuveries en journée , décrit Amazon dans un communiqué de presse.

La compagnie de production AMAZE, établie à Toronto et à Los Angeles, produit la série d'épisodes d'une trentaine de minutes avec l’Ottavien d’origine Julian Doucet (Killjoys).

Histoire de famille

Le personnage de Jordan Gavaris, Justin, est de retour chez lui après avoir vécu à l'étranger et il cherche à renouer avec sa fille biologique (Madison Shamoun) qu'il a donnée en adoption à l'adolescence.

Mais ses plans pour créer de nouveaux souvenirs avec sa fille Billie, au bord du lac idyllique de son enfance, tournent mal lorsqu'il découvre que son père a laissé le chalet familial à sa demi-sœur parfaite , Maisy-May (Julia Stiles).

The Lake est la quatrième série canadienne d'Amazon Original annoncée après la reprise de la série The Kids in the Hall, de la série documentaire All or Nothing : Toronto Maple Leafs et de l'émission d'humour LOL : Last One Laughing Canada. Depuis 2015, Amazon Studios a tourné 24 séries et films au Canada.

Amazon prévoit de diffuser The Lake l'année prochaine exclusivement sur Prime Video dans plus de 240 pays et territoires à travers le monde. Le tournage devrait se terminer en septembre.