Une pétition pour que l'Église perde son statut d'organisme de bienfaisance

En date de jeudi, plus de 6000 signatures avaient été amassées grâce à une pétition en ligne demandant que l’Église catholique perde son statut d'organisme de bienfaisance, en raison de sa réaction dans le dossier des pensionnats pour Autochtones.

David Thomson, un habitant de Vancouver, est à l’origine de cette initiative.

Il estime que l’Église a trahi les survivants des pensionnats et qu’une sanction financière est nécessaire pour changer les choses.

Lui-même non autochtone, il s'est demandé ce qu'il pouvait faire pour que la justice soit rendue, estimant que ce n'est pas seulement aux peuples autochtones de porter ce fardeau.

Cette Église, cette institution, s'appuie essentiellement sur les contribuables canadiens pour soutenir ses agissements. Une citation de :David Thomson, organisateur de la pétition

Pourquoi ne pas remettre en cause le statut d’organisme de bienfaisance de l’Église? , s’est interrogé M. Thomson avant de lancer la pétition.

L’initiateur de cette démarche, qui affirme avoir lui-même travaillé dans le secteur caritatif, déclare avoir été profondément touché par la découverte des tombes anonymes sur les sites d'anciens pensionnats pour Autochtones, notamment à Kamloops, en Colombie-Britannique, et dans la Première Nation de Cowessess, en Saskatchewan.

Il se dit également frustré d’apprendre que certaines organisations catholiques n'envisagent que maintenant de publier des documents relatifs aux pensionnats.

David Thomson ne cache pas non plus sa colère de savoir que l’Église a dépensé plus de 300 millions de dollars pour des projets de construction, des dépenses qui ont été faites alors qu’elle disait ne pas pouvoir collecter 25 millions de dollars pour les survivants des pensionnats.

La Conférence des évêques catholiques du Canada n'a pas pu être jointe pour commenter la pétition.

Selon l'Agence du revenu du Canada, pour qu'un statut de bienfaisance soit retiré, une enquête doit être menée, et une audience doit être tenue pour prouver qu'une organisation a bel et bien violé les conditions de ce statut.

Avec les informations de Jason Warick