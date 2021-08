Patrimoine Canadien annonce un supplément financier de 3,2 M$ pour l'Agora des Arts

La salle de spectacle située dans le quartier Noranda craignait pour sa survie l'automne dernier.

Une hausse des coûts des matériaux de construction mettait l'important projet de rénovation en péril.

Le ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, a fait l'annonce de ce supplément financier jeudi après-midi.

Ce montant provient du Fonds du Canada pour les espaces culturels et permettra entre autres à l’Agora de combler les dépassements de coûts de matériaux supplémentaires dus à la pandémie de COVID-19. Je tiens à souligner que cet investissement-là de 3,2 millions de dollars est l’un des plus importants, sinon le plus important, dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels cette année et probablement au cours des deux dernières années , a mentionné le ministre Guilbeault.

Le visuel des rénonvations de l'Agora des arts ont été présenté mardi matin. Photo : Gracieuseté : L'Agora des arts

Le directeur général et artistique de l'Agora des Arts, Réal Beauchamp, confirme que cette annonce assure l'avenir de la salle de spectacle.

Oui on se questionnait, mais on a toujours gardé bon espoir. C’est à ce moment-là qu’on a eu beaucoup de mobilisation de la part des citoyens de la communauté de toute l’Abitibi-Témiscamingue pour supporter le projet. Oui je remercie monsieur le ministre pour tout ce travail. Plus de danger, le chantier est en train de s’installer! , a lancé M. Beauchamp.

Ottawa avait déjà accordé un financement de 1,2 million de dollars en 2018.