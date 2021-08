Des entrepreneurs pressent le Congrès de dévoiler le plan de réouverture des frontières

Une coalition de dirigeants d'entreprises américains et canadiens fait pression sur le Congrès pour qu'un plan soit enfin dévoilé en vue de l'assouplissement éventuel des restrictions aux frontières terrestres avec le Canada.

Le groupe, dirigé par la Stratégie nord-américaine pour la compétitivité, souhaite que les hauts dirigeants au Congrès américain exigent du département de la Sécurité intérieure qu'il dévoile en détail sa stratégie pour une réouverture éventuelle.

Plus précisément, la coalition s'inquiète de retards énormes à la frontière lorsque les douaniers devront s'occuper du statut vaccinal et des résultats de tests de dépistage de la COVID-19 des voyageurs aux postes frontaliers terrestres.

Les gens d'affaires demandent aux principaux élus du Congrès d'exiger du département de la Sécurité intérieure qu'il explique comment il envisage de faire face à un afflux de visiteurs en provenance du Canada lorsque l'interdiction de voyager sera assouplie.

La lettre est adressée aux présidents et aux membres influents des comités et sous-comités du Sénat et de la Chambre des représentants sur la sécurité intérieure, ainsi qu'aux membres de plusieurs groupes clés du caucus d'élus canado-américains.

Ses signataires comprennent des organisations vouées au commerce et aux voyages transfrontaliers, notamment l'Association canado-américaine des gens d'affaires, l'Alliance du commerce transfrontalier et la Région économique de la côte ouest.

Nous comprenons la nécessité de protéger la santé publique, mais nous croyons que les États-Unis peuvent le faire tout en assouplissant les restrictions aux frontières terrestres. Une citation de :Extrait de la lettre

Les entrepreneurs estiment que l'agence américaine des services frontaliers ne semble pas avoir élaboré de plan pour une réouverture en toute sécurité aux points d'entrée terrestres sans causer d'énormes retards .

La frontière rouvrira lundi pour les Américains

Les citoyens américains et les résidents permanents qui sont entièrement vaccinés seront autorisés à entrer au Canada à compter de lundi, sans faire de quarantaine. Mais les États-Unis, citant des inquiétudes concernant le variant Delta, n'ont pas offert la réciproque aux Canadiens.

Les restrictions américaines aux points de passage terrestres sont donc prolongées jusqu'au 21 août – comme à tous les mois depuis le début de la pandémie en mars 2020.

Et bien qu'il n'ait pas spécifiquement mentionné le Canada, Jeff Zients, responsable à la Maison-Blanche de la lutte contre la COVID-19, a suggéré jeudi que les États-Unis n'étaient pas pressés d'assouplir leurs restrictions sur les voyageurs en provenance de l'étranger. Considérant la prévalence actuelle du variant Delta, les États-Unis maintiendront pour l'instant les restrictions de voyage existantes , a-t-il précisé en point de presse.

M. Zients a ajouté que les groupes de travail interagences créés par la Maison-Blanche pour examiner la question des voyages internationaux explorent activement la meilleure façon de permettre la reprise des voyages le moment venu, y compris si les Américains vont exiger une preuve de vaccination.