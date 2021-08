L'Ontario révise ses directives contre la COVID-19 dans les garderies

La province a publié jeudi une mise à jour des protocoles contre la COVID-19 dans les garderies ontariennes. Les chants et les visites sont désormais autorisés à l'intérieur des établissements.

Cette mise à jour des règles a été effectuée à la suite de nombreux appels de parents et de gestionnaires de garderies de réviser les règles mises en place en 2020 et de mieux les aligner avec le plan de retour à l’école actuel.

En raison des niveaux de propagation moins élevés, les enfants et le personnel doivent tout simplement prioriser le lavage des mains et les enfants peuvent s’échanger les outils sensoriels et utiliser le matériel partagé, comme les tables aquatiques.

Le port du masque ne sera plus obligatoire à l'extérieur pour le personnel qui travaille avec les enfants de la première année qui en portent un.

Les bureaux de santé publique locaux pourront ajouter d'autres règles

Cristina Adams, une maman de Toronto, se réjouit du retour du chant, affirmant que sa fille de quatre ans le souhaitait.

Ils sont clairement en train de courir, de crier les uns avec les autres et de jouer, donc je ne vois pas la différence avec le chant , a-t-elle déclaré.

Beaucoup attendent maintenant des nouvelles de leurs bureaux de santé publique locaux sur la façon dont chaque région mettra en œuvre les nouvelles directives.

Certaines règles demeurent floues, notamment en ce qui concerne le dépôt et le ramassage des enfants à la porte.

L'idée que les parents continuent de rester dehors convient à Mme Adams, d'autant plus qu'elle ne sait pas si tout le monde est vacciné.

Ça me manque évidemment d'y aller... Mon fils qui a commencé pendant COVID, je ne connais pas du tout les éducateurs , a-t-elle déclaré.