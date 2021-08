Ottawa annonce la création de deux agences de développement économique dans l'Ouest

La ministre du Développement économique et des Langues officielles, Mélanie Joly, annonce la création de deux nouvelles agences de développement économique, PrairiesCan et PacifiCan, pour remplacer Diversification de l’économie de l’Ouest Canada (DEO). Le gouvernement fédéral compte ainsi adopter une approche plus ciblée pour répondre aux besoins des entreprises selon l'endroit où elles se trouvent.

C’est le début d’un nouveau chapitre passionnant , s'exclame Mélanie Joly. Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan) et Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan) remplaceront Diversification de l’économie de l’Ouest Canada (DEO), qui existe depuis 1987.

PrairiesCan sera désormais l'agence fédérale qui soutiendra le développement économique en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba, tandis que PacifiCan sera axée sur la Colombie-Britannique.

L'objectif de cette décision est de renforcer le soutien aux entreprises locales, tout en prenant en compte les différentes réalités économiques entre la Colombie-Britannique et les trois provinces des Prairies.

On voulait s’assurer d’avoir une approche plus particulière, beaucoup plus spécifique pour les gens qui sont à travers les Prairies donc au Manitoba, en Saskatchewan et également en Alberta. Une citation de :Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles.

PrairiesCan bénéficiera de l’ensemble du financement jusqu’alors accordé à l’organisme Diversification de l’économie de l’Ouest Canada (DEO), soit environ 149 millions de dollars par an.

Plusieurs autres fonds s’ajouteront à ce montant, notamment ceux en lien avec le tourisme ou la création d'emploi, soit plus de trois milliards de dollars partagés entre toutes les agences de développement économique du pays , précise la ministre Joly. Elle estime ainsi que le financement pour ce nouvel organisme gouvernemental serait d’environ 400 millions de dollars par an pour les trois prochaines années.

Pour ce qui est de PacifiCan, Ottawa dit avoir accordé à la nouvelle agence axée sur la Colombie-Britannique plus de 553 millions de dollars sur cinq ans à compter de 2021-2022, et près de 111 millions de dollars par an par la suite.

Une présence étendue aux régions

On est là pour les gens des Prairies, par les gens des Prairies , dit fièrement la ministre du Développement économique. PrairiesCan sera davantage implantée en région que son prédécesseur.

Des agences seront créées dans les villes de Fort McMurray, Lethbridge et Grande Prairie pour l'Alberta; Regina et Prince Albert pour la Saskatchewan; Brandon et Thompson pour le Manitoba. Le gouvernement fédéral indique avoir choisi ces villes dans un souci de couvrir au mieux l’ensemble du territoire, mais aussi selon l’importance économique d’une région.

PrariesCan maintiendra l'administration centrale à Edmonton (où se trouvait déjà celle de DEODiversification de l'économie de l'Ouest ) ainsi que les bureaux de Saskatoon, Winnipeg et Ottawa.

Relance économique post-pandémie

C’est une excellente nouvelle , selon Étienne Alary, directeur du Conseil de Développement économique de l’Alberta ( CDÉAConseil de développement économique de l'Alberta ), qui pense que l’économie a plus besoin de soutien que jamais. Mes employés n’ont jamais été autant occupés à desservir des entrepreneurs . Il espère cependant qu’une juste part de conseillers bilingues seront employés afin que les entrepreneurs francophones aussi bénéficient de soutien.

Selon DEO, les agences de développement régional du Canada ont joué un rôle important pour aider les entreprises et les collectivités à surmonter les effets de la pandémie. Le ministère dit avoir protégé près de 41 000 emplois pendant la pandémie de COVID-19 grâce à une aide de plus de 630 millions de dollars.

Cette réforme du système de soutien au développement économique s'inscrit dans un plan du gouvernement établi lors de la conception du budget 2021. L'objectif est d'assurer une relance économique sur le long terme, à la sortie d'un an et demi de pandémie aux conséquences dévastatrices pour l'économie.