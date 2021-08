La nouvelle bibliothèque centrale d’Ottawa portera le nom Ādisōke

L’installation partagée de la nouvelle Bibliothèque publique d’Ottawa et de Bibliothèque et Archives Canada portera l'appellation Ādisōke.

Ādisōke est un terme de la langue anishinābemowin qui désigne l’art du récit .

Le nouvel édifice sera situé à la limite des plaines LeBreton, sur un territoire traditionnel non cédé de la nation hôte algonquine Anishinabeg.

Depuis des temps immémoriaux, les membres du peuple anishinabe algonquin, qui se déplaçaient en canot, transmettent leurs récits. Ādisōke fait référence à la narration du récit, une partie du mode de vie anishinabe , explique Anita Tenasco, directrice de l’éducation à Kitigan Zibi.

Plusieurs dignitaires étaient présents, jeudi, pour le dévoilement du nom de la future bibliothèque centrale d’Ottawa, dont le maire de la capitale fédérale, Jim Watson, qui voit en l’appellation une main tendue vers un rapprochement entre les communautés.

C’est pour nous un honneur de donner l’appellation Ādisōke à la nouvelle installation partagée de la Bibliothèque publique d’Ottawa et de Bibliothèque et Archives Canada. Le récit est au cœur même de nos communautés. L’appellation Ādisōke témoigne éloquemment de l’importance de nous réunir pour échanger nos récits et apprendre en nous rapprochant , a déclaré le maire Jim Watson.

Dans le cadre de la collaboration qui se poursuit avec les nations hôtes, d’autres salles de l’installation Ādisōke porteront des appellations algonquines Anishinabeg, ont indiqué les responsables du projet.

L'inauguration de l’installation partagée de la nouvelle Bibliothèque publique d’Ottawa et de Bibliothèque et Archives Canada est prévue en 2025. Le projet est évalué à un peu moins de 200 millions $.

Avec les informations de Christian Milette