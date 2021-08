Au tour de TikTok de tester les stories

L’application, une propriété du géant chinois ByteDance, a confirmé avoir ajouté cette fonctionnalité, décrite par TikTok comme une nouvelle façon d'interagir avec vos fans , selon ce qu’ont rapporté plusieurs médias.

C’est le consultant en réseaux sociaux Matt Navarra qui a dévoilé en premier des captures d’écran montrant les TikTok Stories sur Twitter.

Tout comme sur Snapchat, qui a créé et popularisé les publications éphémères, les internautes peuvent regarder, commenter et réagir aux petites histoires éphémères d’autres utilisateurs et utilisatrices de l’application pendant 24 heures. Après coup, elles sont automatiquement supprimées.

Pour faire une histoire éphémère, TikTok a ajouté le bouton créer à son menu. Les internautes peuvent ajouter de la musique et du texte, de même que des légendes avec des mots-clics.

Toutefois, seules des vidéos semblent pouvoir être téléchargées dans ce fil éphémère, seule différence majeure avec les autres réseaux sociaux qui ont des fonctions similaires.

Une fonctionnalité répandue

Les messages éphémères connaissent un certain succès sur plusieurs plateformes. Alors que YouTube, Instagram, Facebook, Pinterest, Xbox, LinkedIn et même Spotify ont adopté cette fonctionnalité, sur Twitter, elle n’a pas eu l’effet escompté. Le réseau social a annoncé en juillet qu’il débranchait ses fleets – le nom qu’il a donné à cet outil – huit mois après les avoir lancés.

TikTok n’a pas précisé dans quels pays la fonctionnalité était testée ni quand elle serait déployée pour le plus grand nombre.