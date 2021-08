Le Zoo de Falardeau ne fera face à aucune poursuite criminelle

Des allégations de cruauté et de maltraitance envers les animaux de l’endroit avaient fait la manchette l’an dernier. La Sûreté du Québec et les agents de la protection de la faune avaient déclenché une enquête portant sur les propriétaires Daniel Gagnon et Suzie Girard.

Le DPCPDirecteur des poursuites criminelles et pénales mentionne qu'une analyse rigoureuse du dossier a été effectuée et qu'aucune poursuite criminelle ne sera finalement intentée.

L'avocat qui représente les propriétaires du Zoo, Me Dominic Bouchard, affirme ne pas être surpris de cette décision.

On a toujours eu confiance et on a toujours représenté le fait que le Zoo de Falardeau et l’équipe de M. Gagnon n’ont jamais commis de cruauté animale. Au contraire, c’est un organisme qui vient en aide aux animaux blessés , indique l’avocat.

Toutefois des constats d'infractions ont été signifiés en vertu du Règlement sur les animaux en captivité, puisque les soins de santé prodigués à certaines bêtes n’ont pas été jugés adéquats. Les documents fournis par la cour font entre autres référence à un loup et des louveteaux.