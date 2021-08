Campements de sans-abri : pas plus de 14 jours, stipule la Ville de Hamilton

Kaitlin Schwan travaille pour l'Observatoire canadien sur l'itinérance et a coécrit un protocole national sur les campements de sans-abri.

À sa connaissance, aucune autre ville n’a établi une telle limite de temps. J’ignore les critères ou les raisons pour lesquelles Hamilton en est arrivée à cette période de 14 jours , dit-elle.

Gord Smyth, 54 ans, est parmi un groupe de personnes qui ont installé un campement à Central Park à Hamilton il y a un peu plus de deux semaines. Ils avaient été informés qu’ils allaient être expulsés vendredi, mais étaient encore sur place quelques jours plus tard.

Gord Smyth, qui a l'impression de vivre en sursis, ne sait pas combien de temps cela va durer. Chaque jour, on se réveille et on se demande si on va rester ici ou partir , confie-t-il.

Une mesure établie après consultation, assure la ville

La Ville de Hamilton a refusé une demande d’entrevue de CBC au sujet de son protocole sur les campements, mais a répondu à des questions par courriel.

Elle déclare que cette mesure a été mise en place après des rencontres de médiation, à la suite d'une injonction intentée contre la ville l'été dernier pour l’empêcher temporairement de démanteler des dizaines de tentes au centre-ville.

Un porte-parole de la Ville indique qu’après consultation du personnel municipal et du groupe de médecins, avocats et militants qui ont obtenu l'injonction, il a été déterminé qu’une période de 14 jours serait un délai approprié pour évaluer les besoins sanitaires et sociaux des personnes qui vivent dans des campements.

Il y a une exception : lorsqu'il n'y a pas d'espace disponible dans les refuges pour reloger les campeurs, la Ville peut décider de ne pas appliquer le protocole.

Cependant, en règle générale, lorsqu'elle est informée de la présence d’un campement, elle entre en contact avec les personnes qui y séjournent pour les évaluer et les encourager à accéder à un refuge ou à d'autres logements.

Selon la Ville, entre avril 2020 et mars 2021, 750 personnes ont été logées grâce à des programmes municipaux de gestion de cas et de logement rapide.

Diverses approches au pays

Les municipalités canadiennes ont opté pour diverses approches pour traiter de la question des campements, souligne Kaitlin Schwan. Elle explique que certaines ont levé leurs règlements anti-camping pour permettre aux campements de rester en place, tandis que d’autres ont fait appel aux forces de l’ordre pour démanteler des campements et expulser leurs résidents.

La Ville de Hamilton se situe en quelque sorte entre les deux , note-t-elle.

Selon la chercheuse, les campements peuvent offrir un sens de communauté et faire en sorte que les gens se sentent plus en sécurité que dans les refuges, où il y a des problèmes de violence et de harcèlement et des enjeux de santé propres à la pandémie.

Kaitlin Schwan travaille pour l'Observatoire canadien sur l'itinérance. Photo : Gracieuseté Kaitlin Schwan

Ce sont quelques-unes des raisons pour lesquelles Gord Smyth, lui, ne veut pas aller dans un refuge. Il mentionne des problèmes passés de parasites, de santé, de vol. Il n'est pas non plus prêt à abandonner Daisy, sa chienne. Elle est la seule chose qu'il me reste.

Demander constamment aux gens qui vivent dans des tentes et d'autres abris de se déplacer entraîne aussi d’autres difficultés, poursuit Mme Schwan.

C’est déjà un groupe très marginalisé et avec ce genre d’expulsions et de déménagements constants, ça devient difficile pour eux de conserver leur propriété, notamment des choses comme les pièces d'identité, qui sont essentielles pour pouvoir accéder à des services.

Le Hamilton Encampment Support Network (HESN), un groupe de bénévoles créé plus tôt cette année pour aider les personnes qui vivent dans la rue, juge aussi que ce protocole pose beaucoup de défis.

Vic Wojciechowska, qui est membre du réseau, souligne que cela complique l’aide offerte par des organismes de soutien

Lorsque les gens sont déplacés d'un parc à l'autre et poussés en marge de la ville, ça devient plus difficile pour eux d'être connectés aux ressources.

Avec les informations de Dan Taekema, CBC