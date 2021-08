Pas de femmes dans le C.A. d’Algoma Steel, qui veut entrer en bourse

Algoma Steel, qui se relève de la crise qu’elle a connue en 2015, compte fusionner avec la société d'acquisition Legato Merger Corp, basée à New York. Selon une porte-parole de l’aciérie, la transaction devrait se conclure dans le troisième trimestre de cette année, et les actions de l’entreprise pourront par la suite être vendues en bourse.

Dans un document déposé le mois dernier à la Commission américaine des valeurs mobilières  (Nouvelle fenêtre) (U.S. Securities and Exchange Commission), Algoma Steel indique qu’à la conclusion de la fusion, l’entreprise n’aura pas de femmes à son conseil d’administration ni de femme dans un poste de direction exécutive .

Tous les 15 administrateurs d’Algoma Steel sont des hommes.

L’entreprise précise qu’ elle reconnaît l’importance [...] de promouvoir la diversité parmi les membres du conseil d’administration et la haute direction mais souligne qu’elle ne prévoit pas d’adopter une politique écrite au sujet de l’identification et de la nomination des femmes aux postes de direction, ni de cibles formelles à cet égard.

Je trouve que c’est un peu choquant et que tristement, ça renforce certains des stéréotypes de l’industrie et de la région , observe la professeure en études du travail de l’Université McMaster, Suzanne Mills, qui est originaire de Sault-Sainte-Marie.

Même l’industrie minière change maintenant, il y a des problèmes qui visent à attirer des femmes dans des secteurs dominés historiquement par des hommes [...] et dans tous les niveaux de gouvernance. Ceci signale une fermeture d’esprit et une manière de penser dépassée. Une citation de :Suzanne Mills, professeure en études du travail à l’Université McMaster

Algoma Steel emploie environ 3000 personnes. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

La professeure s’insurge particulièrement contre le fait qu'Algoma justifie son manque de cibles concrètes sur l’inclusion des femmes par le fait qu’elle croit que le comité de gouvernance et la gestion identifient, évaluent et recommandent en général des candidats [...] ayant une expérience professionnelle variée et pertinente, une connaissance de l’industrie et une expérience financière et spécialisée .

Ils insinuent que les femmes n’ont pas l’expérience [requise], alors qu’il a été prouvé par plusieurs entreprises que les femmes ont l’expérience. Il y en a dans les conseils d’administration de plusieurs entreprises. C’est un argument qui a toujours été employé dans le marché du travail, mais il est faux , note-t-elle.

Un effet sur la performance en bourse?

Suzanne Mills indique que dans le cadre de son travail, elle consulte de nombreuses études qui établissent une corrélation directe entre la performance des entreprises et la diversité de leur personnel et de leurs équipes de direction .

Alors qu’Algoma Steel cherche à vendre ses actions en bourse, la professeure dit ne pas être certaine que la plupart des gens pensent à la dimension éthique lorsqu’ils regardent les marchés boursiers , mais croit que la question importante est de savoir si le manque de femmes dénote un manque de volonté de changer, et cela pourrait faire que l’entreprise ait moins de succès et qu’ensuite, moins de personnes veulent y investir .

La fondatrice et présidente-directrice-générale de l’entreprise Red Dot Digital, Karima-Catherine Goundiam, qui s’intéresse aux enjeux de diversité dans les structures de gouvernance, abonde dans le même sens.

Moi, ça m’amène à me poser la question de [savoir] pourquoi est-ce qu’ils n’ont pas de femmes dans la haute direction et dans leur conseil d’administration. Ça peut en fait avoir un impact sur le type de talent qu’ils attirent , fait-elle savoir.

La Franco-Torontoise Karima-Catherine Goundiam a fondé deux entreprises, soit la plateforme de réseautage B2BeeMatch et la firme de stratégie numérique Red Dot Digital. Photo : Karima-Catherine Goundiam

Elle souligne entre autres que la grande majorité des entreprises dont la performance est mesurée par l’indice boursier S&P 500 ont des femmes dans leur conseil d’administration.

L’importance de la diversité sur la performance d’entreprise n’est plus quelque chose qu’on a à prouver [...], n’importe qui peut aller regarder et s’éduquer sur l’avancée que ces entreprises diverses ont par rapport à leurs pairs. C’est plutôt une question de volonté, d’intention qu’autre chose. Surtout, s’ils vont faire des affaires aux États-Unis, c’est vraiment important qu’ils prennent en compte la diversité, parce que là, les grosses entreprises, ils font ces efforts-là parce qu’ils ont compris.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, une porte-parole d’Algoma Steel souligne qu’ à travers ses pratiques de recrutement et de planification de la relève, [l’entreprise] s’efforce de refléter la diversité de la communauté dans laquelle elle opère .

Notamment, 80 % des promotions aux postes de gestionnaires principales ont été accordées à des femmes depuis que nous avons émergé de la protection contre les créanciers , écrit Brenda Stenta.