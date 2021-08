EN DIRECT : l'ombudsman relève des erreurs lors de l'éclosion à Extendicare Parkside

Elle constate tout d’abord qu’au lieu de limiter l’occupation des chambres à deux résidents, le centre de soins de longue durée a préféré garder des chambres vides pour isoler les résidents porteurs du virus. C’était une erreur , affirme Mary McFadyen.

L'ombudsman souligne par ailleurs que l’établissement savait dès mars 2020 qu’il serait en difficulté en cas d’éclosion, et que malgré cela il était mal préparé.

Selon le rapport, le centre de soins n’a pas suffisamment testé son personnel et n'a pas pris les précautions nécessaires chez ses employés, comme le port du masque durant les pauses ou la distanciation physique.

D’après les conclusions de l’enquête, l'établissement ne s’est pas conformé aux directives de santé publique concernant le port du masque. Le personnel ne recevait qu’un seul masque de protection durant son quart de travail au lieu de quatre.

Mary McFadyen explique que le plan d’Extendicare Parkside était d'isoler les résidents malades dans les couloirs de son aile nord. Au lieu de cela, les premières personnes contaminées ont été placées dans l'aile principale du bâtiment, ce qui a provoqué une accélération de la transmission du virus.

L’ombudsman précise également que le personnel n’était pas équipé pour déplacer de manière sécuritaire autant de résidents à la fois, soulignant que des résidents infectés par la COVID-19 ont été déplacés en même temps que des résidents non malades. Par ailleurs, tous ne portaient pas de masque, et les chambres n'étaient pas totalement désinfectées lors de ces transferts.

Le rapport blâme aussi le manque de personnel dès le début de l’éclosion, si bien que les employés en isolement ne pouvaient pas être remplacés.

Recommandations

Sur la base de ses conclusions, Mary McFadyen recommande à Extendicare Parkside de collaborer avec l'Autorité de la Santé de la Saskatchewan (SHA) pour effectuer un examen de ces incidents.

Elle demande par ailleurs à l’établissement de s'assurer que ses administrateurs et son personnel se conforment non seulement aux règles de l'établissement, mais aussi à celles édictées par le ministère de la Santé et de la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan .

Extendicare Parkside devra aussi s’assurer qu'il dispose de ressources afin que son personnel soit à l'avenir en mesure de faire face à une situation similaire, à la prévenir et à la contrôler.

Mary McFadyen recommande à la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan de cesser immédiatement d'autoriser les chambres à quatre lits dans les établissements de soins de longue durée.

L’ombudsman demande aussi à l’Autorité de la santé d’effectuer des examens annuels détaillés dans tous les foyers de soins de longue durée pour s'assurer qu'ils respectent ses normes de soins.

Au total, 194 résidents sur 198 ont contracté la COVID-19, et 39 d'entre eux en sont morts. Parmi le personnel, 132 employés de l’établissement ont été infectés par le virus.