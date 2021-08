13 nouveaux cas au N.-B., presque tous chez des jeunes dans la vingtaine

Il y a neuf nouveaux cas dans la région de Moncton. Toutes les personnes malades sont âgées de 20 à 29 ans.

Il y a deux cas dans la région de Miramichi, également chez des personnes âgées de 20 à 29 ans.

Il y a deux cas dans la région de Bathurst. Une de ces personnes est âgée de 20 à 29 ans et l’autre de 40 à 49 ans.

Tous les nouveaux cas signalés dans la province, sauf un, font l’objet d’une enquête afin de déterminer la source de l’infection.

Il y a 51 cas actifs au Nouveau-Brunswick. La région de Moncton est de loin la plus touchée, avec 36 cas actifs.

Toutefois, personne n’est hospitalisé en raison de la COVID-19.

La pandémie des non-vaccinés

La Dre Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, rappelle dans un communiqué de presse que « la vaccination est la meilleure protection qui soit, et le nombre de cas que nous avons connus récemment démontre de plus en plus clairement l’importance d’être pleinement vaccinés ».

Depuis le 1er juillet, 68 des 77 cas confirmés au Nouveau-Brunswick (88 %) concernent des personnes qui n’était pas pleinement immunisée, c’est-à-dire qui n'avaient pas obtenu deux doses d'un vaccin contre la COVID-19.

À ce jour, 68,6 % des gens du Nouveau-Brunswick âgés de 12 ans et plus sont pleinement vaccinés, et 82,5 % ont reçu une première dose d’un vaccin.