Le batteur Charlie Watts ne participera pas à la prochaine tournée des Rolling Stones

Un porte-parole du musicien a affirmé que son médecin lui avait conseillé de prendre un temps de repos à la suite de la procédure, au sujet de laquelle on ne donne pas davantage de précision.

Je travaille fort pour revenir en pleine forme, mais j’ai accepté les conseils de spécialistes qui disent que ça va prendre du temps , a affirmé le batteur dans un communiqué.

Steve Jordan, un ami du groupe qui a notamment travaillé en studio avec Keith Richards, prendra la relève de Charlie Watts à la batterie pour la tournée qui doit débuter en septembre.

Watts a 80 ans, et le reste des membres du groupe – Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood – sont septuagénaires. Les Rolling Stones ont fait plus de 40 tournées dans leur carrière, ce qui en fait l’un des groupes rock les plus durables dans leur succès.