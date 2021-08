Un projet de 5 M$ pour relocaliser le Centre de bénévolat de la Vallée-de-l’Or

Le projet évalué à plus de 5 millions de dollars est sur la table depuis plus d’un an. Une première étape a été franchie avec l’acquisition d’un terrain de 61 000 pieds carrés qui appartenait à la Corporation du cimetière de Val-d’Or, sur le chemin Sullivan.

Installé depuis 1998 dans l’ancienne gare du CN à Val-d’Or, l’organisme agit notamment comme banque alimentaire régionale pour tout l’Est de l’Abitibi, y compris le secteur d’Amos.

Maurice Veillet, président du Centre de bénévolat de la Vallée-de-l'Or Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Selon le président Maurice Veillet, les locaux actuels sont trop petits et ils ne répondent plus aux besoins de l’organisme.

Nos locaux sont rendus désuets, à commencer par le quai de débarquement des denrées qui n’est plus fonctionnel, explique-t-il. On ne veut pas qu’il arrive des situations déplorables pour nos bénévoles et nos employés. Aussi, nos espaces d’entreposage sont limités. Ça nous a amenés à refuser des transferts de denrées et ça fait mal au cœur.

Un aperçu du futur bâtiment. Photo : Capture d'écran/Rapport annuel du Centre de bénévolat de la Vallée-de-l'Or

Le nouveau bâtiment doublera la superficie actuelle et permettra aussi d’offrir plus d’espace pour plusieurs autres services comme les cuisines collectives, l’aide à la préparation des rapports d’impôts ou l’offre de fournitures scolaires.

Le Centre de bénévolat de la Vallée-de-l’Or complétera sa structure de financement au cours des prochaines semaines et il prévoit dévoiler ses principaux partenaires au début septembre.

L’objectif est de pouvoir lancer des appels d’offres dès cet automne pour un début des travaux au printemps 2022.